Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на важнейшем событии года

Югорская редакция URA.RU была награждена за работу на выборах президента РФ. Журналисты агентства получили благодарственные письма от первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова за освещение главного политического события 2024 года в жизни страны.
«Благодарность за активное участие в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Личный вклад в сохранение общественно-политической стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в тексте грамоты.
Благодарственные письма получили редактор URA.RU по ХМАО Дмитрий Завьялов, журналисты Святослав Болконский, Светлана Овчинникова, Евгений Неупокоев, Валерия Ткачева и Игорь Вершинин. Во время президентских выборов журналисты максимально подробно освещали кампанию, работали на избирательных участках, обеспечивая открытость и легитимность процесса, оперативно публиковали явку и мнения экспертов и лидеров общественного мнения. Каждый из регионов присутствия URA.RU продемонстрировал рекордную явку на выборах главы государства.
Ранее агентство сообщало, что работу редакции агентства на президентских выборах отметил и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Журналистам были вручены благодарственные письма от городской администрации.
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