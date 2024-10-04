04 октября 2024

Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на важнейшем событии года

Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на президентских выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на выборах
Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Югорская редакция URA.RU была награждена за работу на выборах президента РФ. Журналисты агентства получили благодарственные письма от первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова за освещение главного политического события 2024 года в жизни страны.

«Благодарность за активное участие в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Личный вклад в сохранение общественно-политической стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в тексте грамоты.

Благодарственные письма получили редактор URA.RU по ХМАО Дмитрий Завьялов, журналисты Святослав Болконский, Светлана Овчинникова, Евгений Неупокоев, Валерия Ткачева и Игорь Вершинин. Во время президентских выборов журналисты максимально подробно освещали кампанию, работали на избирательных участках, обеспечивая открытость и легитимность процесса, оперативно публиковали явку и мнения экспертов и лидеров общественного мнения. Каждый из регионов присутствия URA.RU продемонстрировал рекордную явку на выборах главы государства.

Ранее агентство сообщало, что работу редакции агентства на президентских выборах отметил и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Журналистам были вручены благодарственные письма от городской администрации.

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Югорская редакция URA.RU была награждена за работу на выборах президента РФ. Журналисты агентства получили благодарственные письма от первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова за освещение главного политического события 2024 года в жизни страны. «Благодарность за активное участие в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Личный вклад в сохранение общественно-политической стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — указано в тексте грамоты. Благодарственные письма получили редактор URA.RU по ХМАО Дмитрий Завьялов, журналисты Святослав Болконский, Светлана Овчинникова, Евгений Неупокоев, Валерия Ткачева и Игорь Вершинин. Во время президентских выборов журналисты максимально подробно освещали кампанию, работали на избирательных участках, обеспечивая открытость и легитимность процесса, оперативно публиковали явку и мнения экспертов и лидеров общественного мнения. Каждый из регионов присутствия URA.RU продемонстрировал рекордную явку на выборах главы государства. Ранее агентство сообщало, что работу редакции агентства на президентских выборах отметил и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Журналистам были вручены благодарственные письма от городской администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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