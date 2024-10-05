На Украине предложили перенести военные действия в Белоруссию

Депутат Рады Дунда предложил ВСУ вторгнуться на территорию Белоруссии

05 октября 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

ВСУ способны заставить капитулировать Минск, считает депутат Рады Олег Дунда Фото: Министерство обороны Великобритании Депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Белоруссии. По его мнению, несколько украинских военных способны заставить капитулировать Минск. «Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал», — заявил Олег Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе. Его слова приводит издание «Страна.ua». Депутат также уверен, что такой маневр способен нанести «серьезный удар» для России. Это заявление прозвучало спустя несколько месяцев после очередного обострения и разрешения ситуации на белорусско-украинской границе. Тогда Украина нарушила воздушное пространства российского союзника, однако не стала идти дальше по пути эскалации. Сам глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что армия его страны даст серьезный отпор, если противник попытается пройти через границу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда выразил мнение о необходимости переноса военных действий на территорию Белоруссии. По его мнению, несколько украинских военных способны заставить капитулировать Минск. «Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал», — заявил Олег Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе. Его слова приводит издание «Страна.ua». Депутат также уверен, что такой маневр способен нанести «серьезный удар» для России. Это заявление прозвучало спустя несколько месяцев после очередного обострения и разрешения ситуации на белорусско-украинской границе. Тогда Украина нарушила воздушное пространства российского союзника, однако не стала идти дальше по пути эскалации. Сам глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что армия его страны даст серьезный отпор, если противник попытается пройти через границу.