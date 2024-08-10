Белоруссия готова к открытию фронта против Украины: что происходит

Лукашенко приедет на границу с Украиной, чтобы лично разобраться с ситуацией

10 августа 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Украина атаковала Беларусь десятками беспилотников, все они были уничтожены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина вторглась в воздушное пространство республики, атаковав регион дронами. Однако все они были успешно уничтожены. Зачем Киев пошел на такой шаг и какие действия со стороны Белоруссии последуют после этого — в материале URA.RU Украина атаковала Белоруссию дронами Александр Лукашенко заявил, что 9 августа средства противовоздушной обороны страны уничтожили в Костюковичском районе Могилевской области несколько воздушных целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины. ВВС и средства ПВО республики были переведены в состояние повышенной готовности. Самолеты и вертолеты были подняты в воздух. Белорусский лидер подозревает, что нарушение воздушного пространства страны Киевом происходит не в первый раз. Как Белоруссия ответила на атаку ВСУ После отражения атаки украинских дронов белорусские группировки, находящиеся на Гомельском и Мозырском тактических направлениях были усилены. Соответствующий приказ отдал Александр Лукашенко. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что в рамках данных мероприятий на указанных направлениях будут развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Полонез». Лукашенко после атаки ВСУ на регион отдал приказ усилить группировки военных на определенных направлениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зачем Украина пошла на такой шаг в разгар атаки на Курскую область Украинские власти рассматривают заявление президента Белоруссии о сосредоточении войск у границы как способ отвлечения ресурсов ВСУ в период боевых действий в Курской области. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко интерпретировал действия Лукашенко как попытку поддержки президента России Владимира Путина и стремление отвлечь внимание украинского командования на другое направление. «Это попытка помочь России и отвлечь внимание украинского командование на то направление», — заявил Коваленко. Также помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко обвинил Украину в провокации и попытке втянуть страну в конфликт. Он отметил, что атака произошла на фоне решения Белоруссии об отводе войск от границы с Украиной. Виктор Хренин также подтвердил факт провокации со стороны Киева. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о стягивании сил украинской армии с белорусской границы в направлении Курской области. По его словам, такое действие может быть связано с планированием провокации в регионе. «[Киев] стянул все свои силы с белорусской границы», — сообщил Алаудинов. Также украинская сторона сократила свое присутствие не только на границе с Белоруссией, но и на других стратегических направлениях. Апти Алаудинов сообщил, что Украина стянула свои силы от границы с Белоруссией на курское направление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что будет дальше после атаки Киева на Белоруссию Александр Лукашенко принял решение лично приехать на границу с Украиной и разобраться в ситуации. Советник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский подчеркнул, что уровень военной угрозы для Республики остается высоким. Он также выразил удовлетворение работой союзной системы ПВО, которая, по его мнению, демонстрирует хорошую эффективность. В ответ на прилет БПЛА с Украины МИД Белоруссии объявило о начале консультаций с союзниками и партнерами. Планируется взаимодействие и с международными структурами. В министерстве выразили мнение, что Киев осуществляет провокации против Минска, действуя под влиянием определенных внешних сил. Ситуация с беспилотниками рассматривается как серьезная эскалация и потенциально опасная попытка расширения конфликта в регионе. Власти Белоруссии подчеркивают свою решимость использовать право на самооборону в полной мере и обещают реагировать на любые провокации или враждебные действия, передает ТАСС. Также страна доведет сведения об инциденте с атакой до ОБСЕ, ООН и других объединений, пишет РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина вторглась в воздушное пространство республики, атаковав регион дронами. Однако все они были успешно уничтожены. Зачем Киев пошел на такой шаг и какие действия со стороны Белоруссии последуют после этого — в материале URA.RU Александр Лукашенко заявил, что 9 августа средства противовоздушной обороны страны уничтожили в Костюковичском районе Могилевской области несколько воздушных целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины. ВВС и средства ПВО республики были переведены в состояние повышенной готовности. Самолеты и вертолеты были подняты в воздух. Белорусский лидер подозревает, что нарушение воздушного пространства страны Киевом происходит не в первый раз. После отражения атаки украинских дронов белорусские группировки, находящиеся на Гомельском и Мозырском тактических направлениях были усилены. Соответствующий приказ отдал Александр Лукашенко. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что в рамках данных мероприятий на указанных направлениях будут развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Полонез». Украинские власти рассматривают заявление президента Белоруссии о сосредоточении войск у границы как способ отвлечения ресурсов ВСУ в период боевых действий в Курской области. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко интерпретировал действия Лукашенко как попытку поддержки президента России Владимира Путина и стремление отвлечь внимание украинского командования на другое направление. Также помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко обвинил Украину в провокации и попытке втянуть страну в конфликт. Он отметил, что атака произошла на фоне решения Белоруссии об отводе войск от границы с Украиной. Виктор Хренин также подтвердил факт провокации со стороны Киева. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о стягивании сил украинской армии с белорусской границы в направлении Курской области. По его словам, такое действие может быть связано с планированием провокации в регионе. Александр Лукашенко принял решение лично приехать на границу с Украиной и разобраться в ситуации. Советник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский подчеркнул, что уровень военной угрозы для Республики остается высоким. Он также выразил удовлетворение работой союзной системы ПВО, которая, по его мнению, демонстрирует хорошую эффективность. В ответ на прилет БПЛА с Украины МИД Белоруссии объявило о начале консультаций с союзниками и партнерами. Планируется взаимодействие и с международными структурами. В министерстве выразили мнение, что Киев осуществляет провокации против Минска, действуя под влиянием определенных внешних сил. Ситуация с беспилотниками рассматривается как серьезная эскалация и потенциально опасная попытка расширения конфликта в регионе. Власти Белоруссии подчеркивают свою решимость использовать право на самооборону в полной мере и обещают реагировать на любые провокации или враждебные действия, передает ТАСС. Также страна доведет сведения об инциденте с атакой до ОБСЕ, ООН и других объединений, пишет РИА Новости.