ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке

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Пожарная часть в ДНР подверглась атаке БПЛА Фото:
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Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы.

«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале. Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части.

Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются.

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Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы. «Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале. Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части. Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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