ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке

Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы.
«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале. Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части.
Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются.
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Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы. «Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале. Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части. Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются.