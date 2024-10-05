ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке

05 октября 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Пожарная часть в ДНР подверглась атаке БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы. «Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале . Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части. Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарная часть в Никитовском районе Горловки подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В течение вечера дроны неоднократно совершали облеты территории и трижды сбросили боеприпасы. «Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — сообщает МЧС ДНР в своем telegram-канале. Уточняется, что БПЛА три раза сбрасывали боеприпасы на территории части. Сотрудники МЧС России не получили травм. В результате происшествия серьезные повреждения были нанесены трем пожарным автоцистернам. Подробности о состоянии поврежденной техники и оценка ущерба в настоящее время уточняются.