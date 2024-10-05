05 октября 2024

Педагог из Петербурга Дедюха стал учителем года

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Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга Фото:

Леонид Дедюха, преподающий физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес, был признан учителем года в России. Торжественная церемония награждения прошла в Кремлевском дворце.

«Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны», — сказал Дедюха, его слова передает РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ Виктор Садовничий вручили награду победителю.

Светлана Редченко, учитель начальных классов из школы № 2 поселка Чернянка Белгородской области, стала лауреатом конкурса «Первый учитель». Татьяна Раннинен, работающая в детском саду № 9 Геленджика, была признана «Воспитателем года». Алексей Махновецкий, руководящий школой № 1 в Екатеринбурге, победил в номинации «Директор года России».

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Леонид Дедюха, преподающий физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес, был признан учителем года в России. Торжественная церемония награждения прошла в Кремлевском дворце. «Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны», — сказал Дедюха, его слова передает РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ Виктор Садовничий вручили награду победителю. Светлана Редченко, учитель начальных классов из школы № 2 поселка Чернянка Белгородской области, стала лауреатом конкурса «Первый учитель». Татьяна Раннинен, работающая в детском саду № 9 Геленджика, была признана «Воспитателем года». Алексей Махновецкий, руководящий школой № 1 в Екатеринбурге, победил в номинации «Директор года России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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