Педагог из Петербурга Дедюха стал учителем года

Леонид Дедюха, преподающий физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес, был признан учителем года в России. Торжественная церемония награждения прошла в Кремлевском дворце.
«Завтра мы вернемся в свои регионы, в понедельник будем говорить о важном, учить тех, в чьих руках находится будущее нашей великой страны», — сказал Дедюха, его слова передает РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ Виктор Садовничий вручили награду победителю.
Светлана Редченко, учитель начальных классов из школы № 2 поселка Чернянка Белгородской области, стала лауреатом конкурса «Первый учитель». Татьяна Раннинен, работающая в детском саду № 9 Геленджика, была признана «Воспитателем года». Алексей Махновецкий, руководящий школой № 1 в Екатеринбурге, победил в номинации «Директор года России».
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