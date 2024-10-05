Посол Кузьмин: слушания по иску Украины о Крымском мосте прошли успешно для РФ

05 октября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В МИД назвали успешными прошедшие в Гааге слушания по правам в Керченском проливе Фото: Виталий Страхов © URA.RU Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России. Об этом заявил глава российской делегации Геннадий Кузьмин. «Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», — сообщил Кузьмин после слушаний, передает РИА Новости. В ходе слушаний российскую позицию защищала крупная команда, включая свидетелей и экспертов. Украина подала иск в 2016 году, обвиняя Россию в нарушении своих прав и требуя компенсации ущерба. В МИД РФ выражали надежду, что трибунал признает отсутствие у себя полномочий для рассмотрения дела, как это было представлено российской стороной. Россия настаивает на отклонении всех требований Украины по иску о морских правах, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России. Об этом заявил глава российской делегации Геннадий Кузьмин. «Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», — сообщил Кузьмин после слушаний, передает РИА Новости. В ходе слушаний российскую позицию защищала крупная команда, включая свидетелей и экспертов. Украина подала иск в 2016 году, обвиняя Россию в нарушении своих прав и требуя компенсации ущерба. В МИД РФ выражали надежду, что трибунал признает отсутствие у себя полномочий для рассмотрения дела, как это было представлено российской стороной. Россия настаивает на отклонении всех требований Украины по иску о морских правах, передает RT.