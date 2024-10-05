МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

Посол России возвращается на родину из США
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов завершает свою командировку в этой стране. Об этом рассказали представители МИД России.
«Посол России Антонов завершает свою командировку в Вашингтоне», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России. О подробностях данного события пока не сообщается.
Ранее посол РФ Антонов сообщил, что российским дипломатам в США и ему лично угрожают физической расправой. Он добавил, что по мере движения к выборам президента США работать в стране становится все труднее, передает RT.
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