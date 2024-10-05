05 октября 2024

МИД подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посол России возвращается на родину из США
Посол России возвращается на родину из США Фото:

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов завершает свою командировку в этой стране. Об этом рассказали представители МИД России.

«Посол России Антонов завершает свою командировку в Вашингтоне», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России. О подробностях данного события пока не сообщается.

Ранее посол РФ Антонов сообщил, что российским дипломатам в США и ему лично угрожают физической расправой. Он добавил, что по мере движения к выборам президента США работать в стране становится все труднее, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов завершает свою командировку в этой стране. Об этом рассказали представители МИД России. «Посол России Антонов завершает свою командировку в Вашингтоне», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России. О подробностях данного события пока не сообщается. Ранее посол РФ Антонов сообщил, что российским дипломатам в США и ему лично угрожают физической расправой. Он добавил, что по мере движения к выборам президента США работать в стране становится все труднее, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...