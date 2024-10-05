05 октября 2024

Дуров сообщил о появлении «подарков» в Telegram

Дуров: в Telegram появятся новые функции в виде подарков
© Служба новостей «URA.RU»
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В мессенджере появилась новая функция
В мессенджере появилась новая функция Фото:

В мессенджере Telegram появилась новая функция, позволяющая пользователям отправлять друг другу «подарки» в виде анимированных изображений с прикрепленными сообщениями. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«„Подарки“ можно будет добавить в свой профиль или обменять на часть их стоимости в „звездах“ (Telegram Stars) — внутренней валюте Telegram, используемой для оплаты цифровых товаров. В будущем эти „звезды“ можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT)», — передает РБК со ссылкой на заявление Дурова.

Telegram предложил компаниям, приложениям и сайтам новый способ отправки кодов подтверждения через мессенджер. Эта услуга будет оплачиваться через платформу Fragment и обойдется в 0,01 доллара за пользователя, отмечает РБК.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что мощную платформу для размещения видео в Telegram создать возможно, однако сервис столкнется с двумя сложностями. Это связано с большим количеством контента на YouTube и технической составляющей вопроса.

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В мессенджере Telegram появилась новая функция, позволяющая пользователям отправлять друг другу «подарки» в виде анимированных изображений с прикрепленными сообщениями. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. «„Подарки“ можно будет добавить в свой профиль или обменять на часть их стоимости в „звездах“ (Telegram Stars) — внутренней валюте Telegram, используемой для оплаты цифровых товаров. В будущем эти „звезды“ можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT)», — передает РБК со ссылкой на заявление Дурова. Telegram предложил компаниям, приложениям и сайтам новый способ отправки кодов подтверждения через мессенджер. Эта услуга будет оплачиваться через платформу Fragment и обойдется в 0,01 доллара за пользователя, отмечает РБК. Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что мощную платформу для размещения видео в Telegram создать возможно, однако сервис столкнется с двумя сложностями. Это связано с большим количеством контента на YouTube и технической составляющей вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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