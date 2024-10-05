Дуров сообщил о появлении «подарков» в Telegram

В мессенджере Telegram появилась новая функция, позволяющая пользователям отправлять друг другу «подарки» в виде анимированных изображений с прикрепленными сообщениями. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.
«„Подарки“ можно будет добавить в свой профиль или обменять на часть их стоимости в „звездах“ (Telegram Stars) — внутренней валюте Telegram, используемой для оплаты цифровых товаров. В будущем эти „звезды“ можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT)», — передает РБК со ссылкой на заявление Дурова.
Telegram предложил компаниям, приложениям и сайтам новый способ отправки кодов подтверждения через мессенджер. Эта услуга будет оплачиваться через платформу Fragment и обойдется в 0,01 доллара за пользователя, отмечает РБК.
Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что мощную платформу для размещения видео в Telegram создать возможно, однако сервис столкнется с двумя сложностями. Это связано с большим количеством контента на YouTube и технической составляющей вопроса.
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