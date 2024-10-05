«РВ»: армия России создала первый «мешок» для ВСУ у Купянска

06 октября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Российские военные пошли на тактическую уловку под Купянском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВС РФ создали так называемый «мешок» в районе Купянска Харьковской области. Это является тактическим окружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Под Купянском ВС РФ практически образовали первый мешок. Цель — создать в нем невыгодные условия для обороны ВСУ. То есть будут пытаться сужать его штурмовыми действиями», — сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Источник уточнил, что ситуация в этом районе складывается не в пользу Киева. Речь идет не о внезапном прорыве, а о постепенном продвижении российских войск. Кроме того, отмечается потенциальная возможность образования еще нескольких подобных «мешков». Ранее украинские военные сбежали со своих позиций из населенного пункта Петропавловка под Купянском, испугавшись активного наката ВС РФ. Бойцам ВСУ не удалось уйти далеко, позднее их настиг артиллерийский огонь российских военных. В начале сентября военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. По его словам, действия российской армии под Купянском позволили улучшить тактическое положение, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВС РФ создали так называемый «мешок» в районе Купянска Харьковской области. Это является тактическим окружением Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Под Купянском ВС РФ практически образовали первый мешок. Цель — создать в нем невыгодные условия для обороны ВСУ. То есть будут пытаться сужать его штурмовыми действиями», — сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Источник уточнил, что ситуация в этом районе складывается не в пользу Киева. Речь идет не о внезапном прорыве, а о постепенном продвижении российских войск. Кроме того, отмечается потенциальная возможность образования еще нескольких подобных «мешков». Ранее украинские военные сбежали со своих позиций из населенного пункта Петропавловка под Купянском, испугавшись активного наката ВС РФ. Бойцам ВСУ не удалось уйти далеко, позднее их настиг артиллерийский огонь российских военных. В начале сентября военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. По его словам, действия российской армии под Купянском позволили улучшить тактическое положение, пишет RT.