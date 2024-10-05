05 октября 2024

На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

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На берегу реки заметили БМП Bradley и другую технику НАТО
На берегу реки заметили БМП Bradley и другую технику НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетехнику стран НАТО, включая танки и БМП Bradley, которые передали Вооруженным силам Украины, заметили на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух».

«Натовского много вооружения. Работают и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники там видели в поселке Bradley», — рассказал офицер РИА Новости.

Украинские беспилотники сбросили боеприпасы на пожарную часть в Горловке 5 октября, передает RT. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU.

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Бронетехнику стран НАТО, включая танки и БМП Bradley, которые передали Вооруженным силам Украины, заметили на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух». «Натовского много вооружения. Работают и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники там видели в поселке Bradley», — рассказал офицер РИА Новости. Украинские беспилотники сбросили боеприпасы на пожарную часть в Горловке 5 октября, передает RT. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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