Бронетехнику стран НАТО, включая танки и БМП Bradley, которые передали Вооруженным силам Украины, заметили на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух».
«Натовского много вооружения. Работают и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники там видели в поселке Bradley», — рассказал офицер РИА Новости.
Украинские беспилотники сбросили боеприпасы на пожарную часть в Горловке 5 октября, передает RT. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. Подробнее о ситуации в зоне спецоперации — в материале URA.RU.
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