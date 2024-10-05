ВС РФ освободили Желанное Второе на кураховском направлении: главное об СВО за 5 октября

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). В операции по взятию села участвовали бойцы южной группировки войск ВС РФ. Также, согласно заявлению Минобороны РФ, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 755 человек, на участке фронта, за который отвечает группировка «Юг». Об этом и других ключевых событиях российской спецоперации за 5 октября 2024 года — в материале URA.RU.
ВС РФ заняли Желанное Второе (ДНР)
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. По словам пресс-службы Минобороны РФ, в ходе активных боевых действий подразделения «Южной» группировки войск успешно завершили операцию по освобождению указанного населенного пункта. Там же отметили, что в районе, контролируемом группировкой войск «Юг», за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 755 человек.
По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, при потере городов ВСУ терпят моральное поражение. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что взятие любого населенного пункта играет на руку ВС РФ не только из-за военно-стратегического, но и из-за морального значения.
Особая тактика ВСУ
Вооруженные силы Украины отступают на Донбассе. По словам газеты New York Times, это является особой тактикой Украины, с помощью которой Киев пытается истощить российскую армию. В статье подчеркивается, что Украина рассчитывает на то, что отступление ВСУ увеличит потери со стороны России, что сделает продолжение боевых действий неприемлемым для Кремля, прежде чем обстановка достигнет критической точки для Киева.
ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке
Украинские войска атаковали пожарную часть в Никитовском районе Горловки. За вечер вражеские дроны неоднократно совершали облеты территории населенного пункта и трижды сбросили боеприпасы на территорию части.
ВС РФ впервые лишились тяжелого дрона «Охотник»
Российские военные впервые потеряли тяжелый дрон в зоне спецоперации. В районе Константиновки ВС РФ лишились новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». По словам военкора Александра Коца, его сбила ракета «воздух-воздух», которую выпустил истребитель-ведущий.
Уступки территорий ради НАТО
По информации издания Financial Times, в западных странах началось обсуждение с Украиной стратегии завершения военного конфликта, предполагающей уступки территорий на членство в НАТО. Согласно предложенному плану, Украина могла бы рассмотреть возможность не возвращать часть своих территорий, соответствующих границам 1991 года, взамен на получение обязательств обеспечения безопасности тех регионов, которые останутся под управлением Киева.
Администрация президента Украины категорически опровергла сообщения о том, что страна якобы готова пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на вступление в НАТО и получение обещаний безопасности. В официальном заявлении подобные предположения были охарактеризованы как полный нонсенс.
Как освобождали Угледар
ВС РФ предоставили новую информацию о ходе операции по взятию под контроль города Угледар. Военные сообщили, что в рамках обороны ВСУ оснастили город системами видеонаблюдения, устанавливая камеры на деревьях и столбах, что, по их мнению, должно было способствовать контролю за обстановкой. Они также препятствовали работе медицинского персонала, не оставляя возможности для эвакуации раненых без риска попадания под огонь.
Отмечается, что на момент боев в городе продолжали оставаться мирные жители. Предварительно, в городе осталось больше ста человек, передает Пятый канал.
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