Назван простой продукт для защиты от рака

Доктор Мясников: чеснок защищает от онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чеснок можно употреблять для укрепления иммунитета
Чеснок можно употреблять для укрепления иммунитета Фото:

Одна из основных добавок в кулинарии — чеснок — отличается противомикробной активностью и защищает организм от рака, а также используется при лечении множества заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил Мясников, слова которого приводит газета «Аргументы и факты».

Мясников отметил, что люди любят чеснок за то, что он снижает уровень холестерина, используется при аритмии, желчно-каменной болезни и других болезнях. При ОРВИ он особенно полезен, так как содержит антиоксиданты. Врач подчеркнул, что чеснок входит в семерку самых полезных продуктов, наравне с фруктами, овощами и рыбой.

Врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что для лечения помогает только свежий чеснок, передает НСН. Когда растение лежит несколько месяцев, то его полезные свойства значительно теряются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из основных добавок в кулинарии — чеснок — отличается противомикробной активностью и защищает организм от рака, а также используется при лечении множества заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил Мясников, слова которого приводит газета «Аргументы и факты». Мясников отметил, что люди любят чеснок за то, что он снижает уровень холестерина, используется при аритмии, желчно-каменной болезни и других болезнях. При ОРВИ он особенно полезен, так как содержит антиоксиданты. Врач подчеркнул, что чеснок входит в семерку самых полезных продуктов, наравне с фруктами, овощами и рыбой. Врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что для лечения помогает только свежий чеснок, передает НСН. Когда растение лежит несколько месяцев, то его полезные свойства значительно теряются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...