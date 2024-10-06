Назван простой продукт для защиты от рака

Одна из основных добавок в кулинарии — чеснок — отличается противомикробной активностью и защищает организм от рака, а также используется при лечении множества заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил Мясников, слова которого приводит газета «Аргументы и факты».
Мясников отметил, что люди любят чеснок за то, что он снижает уровень холестерина, используется при аритмии, желчно-каменной болезни и других болезнях. При ОРВИ он особенно полезен, так как содержит антиоксиданты. Врач подчеркнул, что чеснок входит в семерку самых полезных продуктов, наравне с фруктами, овощами и рыбой.
Врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что для лечения помогает только свежий чеснок, передает НСН. Когда растение лежит несколько месяцев, то его полезные свойства значительно теряются.
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