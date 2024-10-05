Клава Кока резко осудила новую коллегу-участницу шоу

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова из Екатеринбурга) не нашла общий язык с новой участницей реалити-шоу «Звезды в джунглях» Аланой Мамаевой, бывшей моделью и экс-женой футболиста Павла Мамаева. Высокова заявила, что любит людей с мечтами, которые представляют собой что-то большее, чем быть чьей-то женой или дочерью.
«Алана — явно не мой компаньон в этом лагере. Мы с ней не подружимся. Я люблю людей, которые горят мечтой, горят целью и которые представляют собой нечто больше, чем жена или дочь кого-то», — приводит слова Клавы Коки портал StarHit.
Высокова отметила, что ее не интересуют пластические операции и скандалы, поэтому девушки друг другу не понравились. Но она отмечает это как плюс, так как на шоу появился человек, за которого она может открыто голосовать. Мамаева отметила, что Высокова во время знакомства расспрашивала ее о биографии и личных качествах в агрессивной форме.
Клава Кока заявила, что на съемках шоу ей пришлось спать на кровати с червяками, вечно быть голодной, есть тараканов и купаться в помоях. Но больше всего ее удивило то, что звезды через пару дней начали склонять друг друга к коалициям, сговорам и сплетням.
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