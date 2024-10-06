В Госдуме раскрыли, когда в России появится замена ипотеке

Депутат Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят к концу года

06 октября 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Проект по жилищно-накопительным вкладам позволит россиянам накопить на первый взнос по ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке благодаря закону о жилищно-накопительных вкладах, который будет принят в конце этого года и вступить в силу весной 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — заявил Аксаков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что за счет таких вкладов граждане имеют возможность накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Вопрос ставок по жилищно-накопительным вкладам сейчас находится на стадии обсуждения, заявил Аксаков. Согласно договору, банк примет деньги от вкладчика, начислит проценты, а затем направит накопленные средства по распоряжению вкладчика на покупку жилья или на финансирование его участия в долевом или индивидуальном строительстве. Аксаков добавил, что сохранится повышенное страховое покрытие по вкладам, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту. Госдума в первом чтение приняла законопроект, который вводит новый вид вкладов на основе договоров жилищных сбережений. Эти вклады будут использоваться для улучшения жилищных условий вкладчиков и будут доступны только физическим лицам со значительным сроком действия — один год. Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что Сбербанк 7—8 октября получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке в размере 90 миллиардов рублей после остановки приема заявок из-за исчерпания лимита денежных средств, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке благодаря закону о жилищно-накопительных вкладах, который будет принят в конце этого года и вступить в силу весной 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — заявил Аксаков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что за счет таких вкладов граждане имеют возможность накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Вопрос ставок по жилищно-накопительным вкладам сейчас находится на стадии обсуждения, заявил Аксаков. Согласно договору, банк примет деньги от вкладчика, начислит проценты, а затем направит накопленные средства по распоряжению вкладчика на покупку жилья или на финансирование его участия в долевом или индивидуальном строительстве. Аксаков добавил, что сохранится повышенное страховое покрытие по вкладам, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту. Госдума в первом чтение приняла законопроект, который вводит новый вид вкладов на основе договоров жилищных сбережений. Эти вклады будут использоваться для улучшения жилищных условий вкладчиков и будут доступны только физическим лицам со значительным сроком действия — один год. Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что Сбербанк 7—8 октября получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке в размере 90 миллиардов рублей после остановки приема заявок из-за исчерпания лимита денежных средств, передает RT.