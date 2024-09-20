Израиль объявил о новом уровне противостояния с «Хезболлой»: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Axios: 20 командиров «Хезболлы» убиты при ударе Израиля по Ливану

21 сентября 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Израиль пришел к выводу о необходимости военной эскалации на границе с Ливаном Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболлах», отказавшись от прежних красных линий. Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Главное о конфликте и жертвах на Ближнем Востоке к утру 21 сентября — в материале URA.RU. Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой» Тель-Авив перешел на новый уровень противостояния с ливанским движением «Хезболла», в котором прежние красные линии не действуют, заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. По его словам, лидеры «Хезболлы» не понимали последствий, к которым приведут непрерывные атаки Израиля. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон подчеркнул, что страна не стремится к войне с Ливаном и «Хезболлах». Но при отсутствии дипломатической деэскалации Израиль будет защищать своих граждан всеми доступными средствами. Новые данные о жертвах авианалета на Бейрут По данным Минздрава, опубликованным в telegram-канале, число жертв авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута возросло до 14 человек, при этом число раненых остается неизменным — 66. Среди пострадавших 11 человек находятся в критическом состоянии, передает ТАСС. Местная служба гражданской обороны сообщает о продолжающихся поисково-спасательных работах в районе Эль-Каим, где после удара обрушились два дома. 20 командиров «Хезболлы» убиты при ударе Израильский чиновник сообщил, что около 20 командиров спецподразделения «Радван» движения «Хезболлах» погибли в результате удара по Ливану, передает портал Axios. Отмечается, что Израиль пришел к выводу о необходимости военной эскалации на границе с Ливаном, считая дипломатические пути исчерпанными. Шиитская партия «Хезболлах» объявила о смерти своего командира Ибрагима Акиля после ракетного удара Израиля. Об этом говорится в заявлении информационный службы, размещенном в telegram-канале. Реакция России, Китая, ООН на взрывы в Ливане Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что недавние взрывы пейджеров в Ливане могут спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке. Это мнение было озвучено на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает RT. В то же время КНР также решительно осуждает массовый подрыв устройств связи в Ливане, призывает к независимому международному расследованию произошедшего. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк квалифицировал насилие против мирных жителей как военное преступление. А исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб осудил операцию Израиля против Ливана, назвав ее опасным прецедентом в истории войн. Коротко о том, что происходит на Ближнем Востоке Напряженность на границе между Израилем и Ливаном возросла после взрывов пейджеров и раций, связанных с «Хезболлой», в разных регионах Ливана, включая Бейрут, пишет «Царьград». Израиль не подтвердил свою причастность к инцидентам, но вскоре после них уполномочил своих лидеров на действия против «Хезболлы», потенциально способные привести к полномасштабной войне. Министр обороны Йоав Галант объявил о новой фазе конфликта, и 20 сентября ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле из Ливана по территории Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболлах», отказавшись от прежних красных линий. Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Главное о конфликте и жертвах на Ближнем Востоке к утру 21 сентября — в материале URA.RU. Тель-Авив перешел на новый уровень противостояния с ливанским движением «Хезболла», в котором прежние красные линии не действуют, заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. По его словам, лидеры «Хезболлы» не понимали последствий, к которым приведут непрерывные атаки Израиля. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон подчеркнул, что страна не стремится к войне с Ливаном и «Хезболлах». Но при отсутствии дипломатической деэскалации Израиль будет защищать своих граждан всеми доступными средствами. По данным Минздрава, опубликованным в telegram-канале, число жертв авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута возросло до 14 человек, при этом число раненых остается неизменным — 66. Среди пострадавших 11 человек находятся в критическом состоянии, передает ТАСС. Местная служба гражданской обороны сообщает о продолжающихся поисково-спасательных работах в районе Эль-Каим, где после удара обрушились два дома. Израильский чиновник сообщил, что около 20 командиров спецподразделения «Радван» движения «Хезболлах» погибли в результате удара по Ливану, передает портал Axios. Отмечается, что Израиль пришел к выводу о необходимости военной эскалации на границе с Ливаном, считая дипломатические пути исчерпанными. Шиитская партия «Хезболлах» объявила о смерти своего командира Ибрагима Акиля после ракетного удара Израиля. Об этом говорится в заявлении информационный службы, размещенном в telegram-канале. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что недавние взрывы пейджеров в Ливане могут спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке. Это мнение было озвучено на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает RT. В то же время КНР также решительно осуждает массовый подрыв устройств связи в Ливане, призывает к независимому международному расследованию произошедшего. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк квалифицировал насилие против мирных жителей как военное преступление. А исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб осудил операцию Израиля против Ливана, назвав ее опасным прецедентом в истории войн. Напряженность на границе между Израилем и Ливаном возросла после взрывов пейджеров и раций, связанных с «Хезболлой», в разных регионах Ливана, включая Бейрут, пишет «Царьград». Израиль не подтвердил свою причастность к инцидентам, но вскоре после них уполномочил своих лидеров на действия против «Хезболлы», потенциально способные привести к полномасштабной войне. Министр обороны Йоав Галант объявил о новой фазе конфликта, и 20 сентября ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле из Ливана по территории Израиля.