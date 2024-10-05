05 октября 2024

В микрорайоне Академ Riverside в Челябинске продолжают падать лифты. Видео

В микрорайоне Академ Riverside в Челябинске у лифта оборвался трос
© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, лифт, многоквартирный дом
В Челябинске пассажиры едва успели выйти, как оборвался трос Фото:

В микрорайоне Академ Riverside в Челябинске у лифта снова оборвался трос. ЧП попало на камеру, а жильцы готовят обращение по этому поводу в правоохранительные органы.

«Следом за падением лифта на Университетской Набережной оборвался трос в лифте на Братьев Кашириных 131. Пассажиры едва успели выйти», — сообщают жители в группе «Академ Риверсайд. Челябинск Сити. Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте»

Жильцы дома сравнивают произошедшее с неудавшимся эпизодом из фильма «Пункт назначения». Они отмечают, что необходимо подключать Следственный комитет РФ и другие надзорные органы, поскольку ситуация актуальна для многих домов микрорайона.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту падения лифта с подростком внутри в Челябинске. По данным ведомства, лифт упал в одном из домов по улице Университетская Набережная 30 сентября. Во время подъема кабины, в которой находился подросток, она обрушилась с 13 до 7 этажа. По информации СКР, жители прежде обращались в управляющую компанию с жалобами на неисправность оборудования, но меры предприняты не были.

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В микрорайоне Академ Riverside в Челябинске у лифта снова оборвался трос. ЧП попало на камеру, а жильцы готовят обращение по этому поводу в правоохранительные органы. «Следом за падением лифта на Университетской Набережной оборвался трос в лифте на Братьев Кашириных 131. Пассажиры едва успели выйти», — сообщают жители в группе «Академ Риверсайд. Челябинск Сити. Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте» Жильцы дома сравнивают произошедшее с неудавшимся эпизодом из фильма «Пункт назначения». Они отмечают, что необходимо подключать Следственный комитет РФ и другие надзорные органы, поскольку ситуация актуальна для многих домов микрорайона. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту падения лифта с подростком внутри в Челябинске. По данным ведомства, лифт упал в одном из домов по улице Университетская Набережная 30 сентября. Во время подъема кабины, в которой находился подросток, она обрушилась с 13 до 7 этажа. По информации СКР, жители прежде обращались в управляющую компанию с жалобами на неисправность оборудования, но меры предприняты не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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