Курганский губернатор рассказал, как не стать добычей для лабораторных вирусов

Губернатор Шумков: эмпатия позволит не стать добычей для лабораторных вирусов

06 октября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Будущее человечества зависит от сострадания и эмпатии, заявил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что не стать легкой добычей для лабораторных вирусов можно при эмпатии, сострадании и безусловной любви человека к человеку. За этим будущее человечества, написал глава региона в своих соцсетях. «Эмпатия, сострадание к ближнему и безусловная любовь человека к человеку — это то, за чем будущее человечества, если оно хочет остаться в этом будущем. Не став добычей для лабораторных вирусов и не превратившись в ядерную пыль», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Вадим Шумков рассказал, кто формирует будущее России. По его словам, учителя готовят из детей настоящих граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что не стать легкой добычей для лабораторных вирусов можно при эмпатии, сострадании и безусловной любви человека к человеку. За этим будущее человечества, написал глава региона в своих соцсетях. «Эмпатия, сострадание к ближнему и безусловная любовь человека к человеку — это то, за чем будущее человечества, если оно хочет остаться в этом будущем. Не став добычей для лабораторных вирусов и не превратившись в ядерную пыль», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Вадим Шумков рассказал, кто формирует будущее России. По его словам, учителя готовят из детей настоящих граждан.