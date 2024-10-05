05 октября 2024
04 октября 2024

Курганский губернатор рассказал, как не стать добычей для лабораторных вирусов

Губернатор Шумков: эмпатия позволит не стать добычей для лабораторных вирусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Будущее человечества зависит от сострадания и эмпатии, заявил Вадим Шумков Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что не стать легкой добычей для лабораторных вирусов можно при эмпатии, сострадании и безусловной любви человека к человеку. За этим будущее человечества, написал глава региона в своих соцсетях.

«Эмпатия, сострадание к ближнему и безусловная любовь человека к человеку — это то, за чем будущее человечества, если оно хочет остаться в этом будущем. Не став добычей для лабораторных вирусов и не превратившись в ядерную пыль», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Вадим Шумков рассказал, кто формирует будущее России. По его словам, учителя готовят из детей настоящих граждан.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что не стать легкой добычей для лабораторных вирусов можно при эмпатии, сострадании и безусловной любви человека к человеку. За этим будущее человечества, написал глава региона в своих соцсетях. «Эмпатия, сострадание к ближнему и безусловная любовь человека к человеку — это то, за чем будущее человечества, если оно хочет остаться в этом будущем. Не став добычей для лабораторных вирусов и не превратившись в ядерную пыль», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Вадим Шумков рассказал, кто формирует будущее России. По его словам, учителя готовят из детей настоящих граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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