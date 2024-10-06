Легендарный комментатор Губерниев празднует юбилей: оскорбление Бузовой и отношение к СВО

Легендарному комментатору Дмитрию Губерниеву исполняется 50 лет

06 октября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев освещал Чемпионат мира по биатлону в 2007 году Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress Заслуженный журналист РФ и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 6 октября празднует юбилей. Ему исполняется 50 лет. За время своей карьеры телеведущий не раз высказывался в поддержку спецоперации. В том числе, многие зрители помнят его конфликт с певицей Ольгой Бузовой, когда он публично ее оскорбил в эфире «Все на матч». Что известно о жизни спортивного обозревателя — в материале URA.RU. Краткая биография Губерниев начал работать на телевидении в 1997 году Фото: Кузьмиченок Василий /Агентство «Москва» Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в Дрезне (Московская область). Он окончил Российскую академию физической культуры и с 1997 года начал работать как спортивный комментатор на телеканалах ТВЦ, Евроспорт и «Россия 1». С 2000 года его голос стал узнаваемым во всей стране благодаря комментированию значимых событий на телеканале «Россия 1». Губерниев в разные годы комментировал Олимпийские игры и Евровидение. С осени 2020 года он ведет лотерею «Русское лото». В прошлом году он был удостоен звания заслуженного журналиста РФ. Поддержка СВО и Путина Губерниев активно поддерживает СВО, называя себя настоящим патриотом Фото: Владимир Андреев © URA.RU 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, Губерниев в своих соцсетях опубликовал пост с отрывком из стихотворения Льва Толстого «Одумайтесь!», посвященного русско-японской войне. В марте того же года он стал ведущим концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», приуроченного к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Губерниев также оказывал поддержку Путину, став его доверенным лицом на выборах 2024 года. Тогда он акцентировал внимание на развитии спорта в стране, заявив, что значительные изменения в этой сфере стали возможны благодаря президенту страны. Несмотря на санкции со стороны Украины, Латвии и Канады, Губерниев остается патриотично настроенным и любящим свою Родину. Отношение к Пугачевой Дмитрий Губерниев назвал Пугачеву «великой артисткой СССР» Фото: Илья Московец © URA.RU Губерниев ранее заявлял, что считает Аллу Пугачеву «величайшей певицей в России», он также выступил против признания ее иноагентом. Комментатор уверен, что творчество певицы будет актуальным всегда. Он привел в пример песни таких известных исполнителей, как Клавдия Шульженко и Леонид Утесов, которых слушают до сих пор. Журналист отметил, что Пугачева продолжает оставаться ведущей певицей и актрисой в истории Советского Союза и России, он выразил уважение к ее таланту, заявив, что продолжает ее слушать, несмотря на мнения других. Скандал с Бузовой Губерниев довел Бузову до слез в эфире «Все на матч!» в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Летом 2021 года во время эфира программы «Все на матч!» произошел конфликт между Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой. Тогда он задал ей ряд провокационных вопросов, а именно спросил, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам, тем самым довел певицу до слез. Певица приняла эти слова близко к сердцу, и в итоге не смогла ничего ответить. Позже Губерниев публично извинился перед певицей. Текущая деятельность и личная жизнь В личной жизни он счастлив в браке с Еленой Путинцевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня Губерниев активно продолжает работать на телеканалах «Россия 1», МАТЧ ТВ, «Пятница» и ТНТ. Он также заявил, что примет участие в программе «Вызов» на ТНТ, в том числе его ждет огромный проект на Пятнице. Исходя из публикаций в соцсетях журналиста, в настоящий момент он находится в курортном городе Новороссийска — Широкая Балка. В личной жизни он счастлив в браке с Еленой Путинцевой и воспитывает сына от первого брака с Ольгой Богословской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный журналист РФ и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 6 октября празднует юбилей. Ему исполняется 50 лет. За время своей карьеры телеведущий не раз высказывался в поддержку спецоперации. В том числе, многие зрители помнят его конфликт с певицей Ольгой Бузовой, когда он публично ее оскорбил в эфире «Все на матч». Что известно о жизни спортивного обозревателя — в материале URA.RU. Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в Дрезне (Московская область). Он окончил Российскую академию физической культуры и с 1997 года начал работать как спортивный комментатор на телеканалах ТВЦ, Евроспорт и «Россия 1». С 2000 года его голос стал узнаваемым во всей стране благодаря комментированию значимых событий на телеканале «Россия 1». Губерниев в разные годы комментировал Олимпийские игры и Евровидение. С осени 2020 года он ведет лотерею «Русское лото». В прошлом году он был удостоен звания заслуженного журналиста РФ. 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, Губерниев в своих соцсетях опубликовал пост с отрывком из стихотворения Льва Толстого «Одумайтесь!», посвященного русско-японской войне. В марте того же года он стал ведущим концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», приуроченного к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Губерниев также оказывал поддержку Путину, став его доверенным лицом на выборах 2024 года. Тогда он акцентировал внимание на развитии спорта в стране, заявив, что значительные изменения в этой сфере стали возможны благодаря президенту страны. Несмотря на санкции со стороны Украины, Латвии и Канады, Губерниев остается патриотично настроенным и любящим свою Родину. Губерниев ранее заявлял, что считает Аллу Пугачеву «величайшей певицей в России», он также выступил против признания ее иноагентом. Комментатор уверен, что творчество певицы будет актуальным всегда. Он привел в пример песни таких известных исполнителей, как Клавдия Шульженко и Леонид Утесов, которых слушают до сих пор. Журналист отметил, что Пугачева продолжает оставаться ведущей певицей и актрисой в истории Советского Союза и России, он выразил уважение к ее таланту, заявив, что продолжает ее слушать, несмотря на мнения других. Летом 2021 года во время эфира программы «Все на матч!» произошел конфликт между Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой. Тогда он задал ей ряд провокационных вопросов, а именно спросил, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам, тем самым довел певицу до слез. Певица приняла эти слова близко к сердцу, и в итоге не смогла ничего ответить. Позже Губерниев публично извинился перед певицей. Сегодня Губерниев активно продолжает работать на телеканалах «Россия 1», МАТЧ ТВ, «Пятница» и ТНТ. Он также заявил, что примет участие в программе «Вызов» на ТНТ, в том числе его ждет огромный проект на Пятнице. Исходя из публикаций в соцсетях журналиста, в настоящий момент он находится в курортном городе Новороссийска — Широкая Балка. В личной жизни он счастлив в браке с Еленой Путинцевой и воспитывает сына от первого брака с Ольгой Богословской.