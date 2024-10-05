Тюменцы распродают земельные участки

В Тюменской области объем предложения земельных участков на рынке за год вырос на 93%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость».
«За год предложение земельных участков в Тюменской области на платформе выросло на 93%», — говорится в сообщении. При этом больше всего реализуется земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 48% от всего объема предложения. На втором месте участки сельхозназначения — 43%.
Вместе с предложением вырос и спрос на землю. За год интерес тюменцев в целом увеличился на 50%, при этом земля под ИЖС стала востребованнее на 41%, а участки СНТ и ДНП — на 57%. Средняя стоимость участка под ИЖС летом 2024 года в Тюменской области составила 2,9 миллиона рублей, а сельхозначения —2,3 миллиона рублей, отметили эксперты.
Они также добавили, что за последний год в целом по стране вырос интерес россиян к жизни за городом. «Одной из причин выступает тренд на удаленный формат работы — все больше россиян в летнее время предпочитают работать, например, на даче. Влияет на популярность загородного формата и развитие внутреннего туризма — часть земли приобретается для строительства отелей, баз отдыха, глэмпингов и других форматов отдыха», — объяснили тенденцию аналитики.
Застройщики Тюмени ранее начали искать покупателей, которые согласятся приобрести участки, приобретенные девелоперами под жилищную застройку. Эксперты связывают это со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости.
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