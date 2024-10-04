Тюменские девелоперы начали избавляться от участков под застройку

04 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Строить на участках самостоятельно застройщики не планируют Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Застройщики Тюмени начали искать покупателей, которые согласятся приобрести участки, приобретенные девелоперами под жилищную застройку. Об этом на круглом столе, посвященном отмене ипотеки с господдержкой заявил директор компании «Этажи Девелопмент» Марсель Габдульманов. «Недавно от двух застройщиков подходили ко мне, спрашивали — можешь найти покупателя на нашу землю? То есть, они сами строить там уже не планируют. И покупателя сами найти не могут», — сказал Габдульманов. По мнению участников круглого стола, снижение темпов и отказ от новых проектов — естественное следствие из сложившейся на рынке ситуации. При этом, по мнению Габдульманова, все более вероятным в России становится печальный «китайский сценарий». «Сейчас регулятор считает, что нормализует рынок. К чему это привело в Китае? Полгода правительство страны утверждало что все в порядке, а затем с небольшой разницей во времени о банкротстве заявили два крупнейших застройщика КНР», — привел пример глава девелоперской компании. Как ранее рассказало URA.RU, тюменский рынок недвижимости показывает и другие признаки возможного краха. В частности, резко снижается предложение на вторичном рынке, а сектор ИЖС просел за квартал в 10 раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Застройщики Тюмени начали искать покупателей, которые согласятся приобрести участки, приобретенные девелоперами под жилищную застройку. Об этом на круглом столе, посвященном отмене ипотеки с господдержкой заявил директор компании «Этажи Девелопмент» Марсель Габдульманов. «Недавно от двух застройщиков подходили ко мне, спрашивали — можешь найти покупателя на нашу землю? То есть, они сами строить там уже не планируют. И покупателя сами найти не могут», — сказал Габдульманов. По мнению участников круглого стола, снижение темпов и отказ от новых проектов — естественное следствие из сложившейся на рынке ситуации. При этом, по мнению Габдульманова, все более вероятным в России становится печальный «китайский сценарий». «Сейчас регулятор считает, что нормализует рынок. К чему это привело в Китае? Полгода правительство страны утверждало что все в порядке, а затем с небольшой разницей во времени о банкротстве заявили два крупнейших застройщика КНР», — привел пример глава девелоперской компании. Как ранее рассказало URA.RU, тюменский рынок недвижимости показывает и другие признаки возможного краха. В частности, резко снижается предложение на вторичном рынке, а сектор ИЖС просел за квартал в 10 раз.