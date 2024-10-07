Антироссийские санкции обернулись бумерангом

Bloomberg: россия лидирует в сфере майнинга криптовалют в результате санкций

07 октября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что Россия сможет занять лидирующую позицию в майнинге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия может потеснить Америку с первого места в майнинге (добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования) и международных платежах в криптовалюте (цифровой актив, у которого нет физического выражения), и это всерьез обеспокоило западные страны. Общество всемирных межбанковских каналов связи (SWIFT) объявило о намерении запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. В то же время ведущее информационное агентство США в области финансов Bloomberg опубликовало статью, посвященную российскому майнингу. «Теперь, спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце [президент России] Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около 3,5 млрд долларов», — говорится в материале Bloomberg. США, Великобритания, Испания, Эмираты, Индонезия, Сербия, Египет, Вьетнам и другие — более полусотни перепечаток и ссылок на первоисточник свидетельствуют о серьезной обеспокоенности коллективного Запада ускоренными темпами роста майнинга в России. «Действия России нарушают глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и возможности в отношении международных финансов, использования энергии и влияния на глобальную динамику майнинга», — выразила обеспокоенность агентству Лорен Лин, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших майнинговых компаний США Luxor Technologies. Тревогу Запада можно понять, считают российские эксперты. Минувшее десятилетие США были бесспорным лидером в области добычи криптовалюты и блокчейн-технологий, пока сами не сподвигли Россию вступить в борьбу за лидерство. Это стратегическая отрасль, в которой Штаты не могут даже представить себе утрату своего лидерства, отмечает владелец и генеральный директор самого крупного в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец. «Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией. Это значит, что Россия обозначила свои позиции в цифровой экономике будущего. Это видят наши партнеры с Ближнего Востока и Азии. Они очень активно рассматривают взаимодействие с Россией в этой отрасли, потому что позиции России уникальны. Россия, наверное, единственная страна из стран Глобального Юга, которая обладает ключевым преимуществом — профицитом электроэнергетики, а значит, возможностью стать крупнейшим мировым центром цифровой экономики и блокчейн-технологий», — подчеркнул Рунец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может потеснить Америку с первого места в майнинге (добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования) и международных платежах в криптовалюте (цифровой актив, у которого нет физического выражения), и это всерьез обеспокоило западные страны. Общество всемирных межбанковских каналов связи (SWIFT) объявило о намерении запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. В то же время ведущее информационное агентство США в области финансов Bloomberg опубликовало статью, посвященную российскому майнингу. «Теперь, спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце [президент России] Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около 3,5 млрд долларов», — говорится в материале Bloomberg. США, Великобритания, Испания, Эмираты, Индонезия, Сербия, Египет, Вьетнам и другие — более полусотни перепечаток и ссылок на первоисточник свидетельствуют о серьезной обеспокоенности коллективного Запада ускоренными темпами роста майнинга в России. «Действия России нарушают глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и возможности в отношении международных финансов, использования энергии и влияния на глобальную динамику майнинга», — выразила обеспокоенность агентству Лорен Лин, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших майнинговых компаний США Luxor Technologies. Тревогу Запада можно понять, считают российские эксперты. Минувшее десятилетие США были бесспорным лидером в области добычи криптовалюты и блокчейн-технологий, пока сами не сподвигли Россию вступить в борьбу за лидерство. Это стратегическая отрасль, в которой Штаты не могут даже представить себе утрату своего лидерства, отмечает владелец и генеральный директор самого крупного в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец. «Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией. Это значит, что Россия обозначила свои позиции в цифровой экономике будущего. Это видят наши партнеры с Ближнего Востока и Азии. Они очень активно рассматривают взаимодействие с Россией в этой отрасли, потому что позиции России уникальны. Россия, наверное, единственная страна из стран Глобального Юга, которая обладает ключевым преимуществом — профицитом электроэнергетики, а значит, возможностью стать крупнейшим мировым центром цифровой экономики и блокчейн-технологий», — подчеркнул Рунец.