05 октября 2024

Свердловчане встали в 10-километровую пробку на «путинском автобане». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Причиной пробок стали дорожные работы (архивное фото) Фото:

На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от Ревды люди застряли в огромной пробке около 10 километров. Также затор на несколько километров наблюдается около села Первомайское. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с 311 по 320 километр в направлении города Екатеринбург, с 321 по 326 километр в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск со съездом на 289 километре и возвращением на автодорогу на 326 километре», — говорится в сообщении.

Помимо этого, дорожники сообщили о пробке на участке с 286-го по 289-й километр этой же трассы. Вторая пробка также образовалась из-за большого потока автомобилей и ремонта дорог.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

Ситуация с заторами около Ревды
Ситуация с заторами около Ревды
Фото:
В районе пробки возле села Первомайское случилось ДТП в 09:45 по местному времени, отмечали в ФКУ «Уралуправтодор»
В районе пробки возле села Первомайское случилось ДТП в 09:45 по местному времени, отмечали в ФКУ «Уралуправтодор»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от Ревды люди застряли в огромной пробке около 10 километров. Также затор на несколько километров наблюдается около села Первомайское. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 311 по 320 километр в направлении города Екатеринбург, с 321 по 326 километр в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск со съездом на 289 километре и возвращением на автодорогу на 326 километре», — говорится в сообщении. Помимо этого, дорожники сообщили о пробке на участке с 286-го по 289-й километр этой же трассы. Вторая пробка также образовалась из-за большого потока автомобилей и ремонта дорог. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...