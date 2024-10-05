Свердловчане встали в 10-километровую пробку на «путинском автобане». Скрин

06 октября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Причиной пробок стали дорожные работы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от Ревды люди застряли в огромной пробке около 10 километров. Также затор на несколько километров наблюдается около села Первомайское. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 311 по 320 километр в направлении города Екатеринбург, с 321 по 326 километр в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск со съездом на 289 километре и возвращением на автодорогу на 326 километре», — говорится в сообщении. Помимо этого, дорожники сообщили о пробке на участке с 286-го по 289-й километр этой же трассы. Вторая пробка также образовалась из-за большого потока автомобилей и ремонта дорог. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Ситуация с заторами около Ревды Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» В районе пробки возле села Первомайское случилось ДТП в 09:45 по местному времени, отмечали в ФКУ «Уралуправтодор» Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свердловском отрезке трассы М-12 недалеко от Ревды люди застряли в огромной пробке около 10 километров. Также затор на несколько километров наблюдается около села Первомайское. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 311 по 320 километр в направлении города Екатеринбург, с 321 по 326 километр в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ. Возможный путь объезда через село Первомайское — поселок Билимбай — город Первоуральск со съездом на 289 километре и возвращением на автодорогу на 326 километре», — говорится в сообщении. Помимо этого, дорожники сообщили о пробке на участке с 286-го по 289-й километр этой же трассы. Вторая пробка также образовалась из-за большого потока автомобилей и ремонта дорог. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».