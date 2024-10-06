На Москву обрушится сильнейший ливень из-за циклона «Кассандра»

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На Москву надвигается циклон "Кассандра", заявил Тишковец
На Москву надвигается циклон "Кассандра", заявил Тишковец Фото:

На Москву приближается циклон «Кассандра», ожидается сильный ливень с рекордным количеством осадков. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

«„Кассандра“ обрушит на Москву рекордное количество осадков», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он добавил, что теплый фронт с юга уже преодолел линию Калуга-Тула и начнет приносить дожди в столичный регион. 

К вечеру воскресенья в Москве возможны ливни с общим количеством осадков до 3,9 миллиметра, а в ночь на понедельник — до 20,7 миллиметра, что может вызвать аквапланирование на дорогах. За два дня «Кассандра» принесет до 34,8 миллиметра дождя, что составит около половины месячной нормы. В понедельник ожидается похолодание. Возникнет вероятность гроз, заключил Тишковец.

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На Москву приближается циклон «Кассандра», ожидается сильный ливень с рекордным количеством осадков. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец. «„Кассандра“ обрушит на Москву рекордное количество осадков», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он добавил, что теплый фронт с юга уже преодолел линию Калуга-Тула и начнет приносить дожди в столичный регион.  К вечеру воскресенья в Москве возможны ливни с общим количеством осадков до 3,9 миллиметра, а в ночь на понедельник — до 20,7 миллиметра, что может вызвать аквапланирование на дорогах. За два дня «Кассандра» принесет до 34,8 миллиметра дождя, что составит около половины месячной нормы. В понедельник ожидается похолодание. Возникнет вероятность гроз, заключил Тишковец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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