05 октября 2024

В Екатеринбурге вызвали в ГАИ блогершу, устроившую опасную езду в коротком платье и с бокалом. Скрин

Блогершу Свету Ананас оштрафовали за поездку по ЕКАД на платформе эвакуатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , рейд, госавтоинспекция, гибдд, инспектор дпс, дпс, гаи
В Госавтоинспекции Свете Ананас выписали штраф (архивное фото) Фото:

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках. Этим девушка поделилась в своих соцсетях.

«В общем, выписали мне штраф. Так делать нельзя. Не берите плохой пример с меня», — сказала блогерша в сторис в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Об инциденте стало известно 5 октября. Блогерша подписала свою поездку на платформе эвакуатора так: «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка». На видео было видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках.

Фото:

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Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках. Этим девушка поделилась в своих соцсетях. «В общем, выписали мне штраф. Так делать нельзя. Не берите плохой пример с меня», — сказала блогерша в сторис в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об инциденте стало известно 5 октября. Блогерша подписала свою поездку на платформе эвакуатора так: «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка». На видео было видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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