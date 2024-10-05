Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках. Этим девушка поделилась в своих соцсетях.
«В общем, выписали мне штраф. Так делать нельзя. Не берите плохой пример с меня», — сказала блогерша в сторис в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Об инциденте стало известно 5 октября. Блогерша подписала свою поездку на платформе эвакуатора так: «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка». На видео было видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках.
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