В Екатеринбурге вызвали в ГАИ блогершу, устроившую опасную езду в коротком платье и с бокалом. Скрин

Блогершу Свету Ананас оштрафовали за поездку по ЕКАД на платформе эвакуатора

06 октября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Госавтоинспекции Свете Ананас выписали штраф (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках. Этим девушка поделилась в своих соцсетях. «В общем, выписали мне штраф. Так делать нельзя. Не берите плохой пример с меня», — сказала блогерша в сторис в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об инциденте стало известно 5 октября. Блогерша подписала свою поездку на платформе эвакуатора так: «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка». На видео было видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках. sveta.ananas в Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках. Этим девушка поделилась в своих соцсетях. «В общем, выписали мне штраф. Так делать нельзя. Не берите плохой пример с меня», — сказала блогерша в сторис в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об инциденте стало известно 5 октября. Блогерша подписала свою поездку на платформе эвакуатора так: «Если вечеринка закончилась, но ты сама вечеринка». На видео было видно, как блогерша едет по трассе, стоя на платформе эвакуатора на высоких каблуках, в коротком платье, поднимающемся от ветра, и с огромным бокалом в руках.