Мишустин выделил дополнительные миллиарды на трассу Москва — Екатеринбург

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Заседание Правительства РФ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин и правительство одобрили допфинансирование трассы М-12 Фото:

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить еще девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию трассы М-12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга. Деньги пойдут на то, чтобы быстрее закончить работы на участке от Казани до уральской столицы. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

«На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 „Восток“ от Казани до Екатеринбурга, выделено девять млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Эти работы включают строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также обходов населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. Решение о финансировании было одобрено на заседании правительства 3 октября. Помимо реконструкции уже существующих участков планируется также запуск движения по новым дорожным участкам к концу 2024 года.

О старте строительства трассы Москва — Казань премьер-министр Михаил Мишустин объявил летом 2020 года. Весной 2021-го президент Владимир Путин поручил продлить ее до Екатеринбурга к 2024 году. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. В августе этого года Счетная палата РФ сделала вывод о нехватке средств для финансирования строительства этой дороги.

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Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить еще девять миллиардов рублей на строительство и реконструкцию трассы М-12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга. Деньги пойдут на то, чтобы быстрее закончить работы на участке от Казани до уральской столицы. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров. «На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 „Восток“ от Казани до Екатеринбурга, выделено девять млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении. Эти работы включают строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также обходов населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. Решение о финансировании было одобрено на заседании правительства 3 октября. Помимо реконструкции уже существующих участков планируется также запуск движения по новым дорожным участкам к концу 2024 года. О старте строительства трассы Москва — Казань премьер-министр Михаил Мишустин объявил летом 2020 года. Весной 2021-го президент Владимир Путин поручил продлить ее до Екатеринбурга к 2024 году. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. В августе этого года Счетная палата РФ сделала вывод о нехватке средств для финансирования строительства этой дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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