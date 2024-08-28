Строительству «путинского автобана» угрожает нехватка денег

Счетная палата: объема финансирования строительства трассы М-12 недостаточно

29 августа 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Реализация проекта идет опережающими темпами Фото: Илья Московец © URA.RU Объем финансирования строительства трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень) недостаточен и требует корректировки. К такому выводу пришла Счетная палата РФ после проверки хода реализации проекта. «Реализация мероприятий федерального проекта „Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай“ идет опережающими темпами. В 2023 году досрочно введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“. При этом предусмотренный паспортом проекта объем финансирования строительства М-12 недостаточен и требует корректировки», — передает ТАСС содержание отчета. По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, расходы федерального бюджета на строительство трассы с 2019 по 2023 годы составили более 516 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей потратили за девять месяцев 2023 года. Государственная компания «Автодор» в 2022 году досрочно ввела в эксплуатацию участки дорог на 107,2 километра (при плане 106,8 км), а в 2023 году — 703,1 километра (при плане 184,73 км). Отмечается, что «Автодором» допущены и нарушения в приемке и оплате работ по завышенной стоимости из-за неправильно составленной документации на строительство. Однако по выявленным недочетам разработан план для урегулирования проекта. О старте строительства трассы Москва — Казань премьер-министр Михаил Мишустин объявил летом 2020 года. Весной 2021-го президент Владимир Путин поручил продлить ее до Екатеринбурга к 2024 году. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем финансирования строительства трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень) недостаточен и требует корректировки. К такому выводу пришла Счетная палата РФ после проверки хода реализации проекта. «Реализация мероприятий федерального проекта „Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай“ идет опережающими темпами. В 2023 году досрочно введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“. При этом предусмотренный паспортом проекта объем финансирования строительства М-12 недостаточен и требует корректировки», — передает ТАСС содержание отчета. По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, расходы федерального бюджета на строительство трассы с 2019 по 2023 годы составили более 516 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей потратили за девять месяцев 2023 года. Государственная компания «Автодор» в 2022 году досрочно ввела в эксплуатацию участки дорог на 107,2 километра (при плане 106,8 км), а в 2023 году — 703,1 километра (при плане 184,73 км). Отмечается, что «Автодором» допущены и нарушения в приемке и оплате работ по завышенной стоимости из-за неправильно составленной документации на строительство. Однако по выявленным недочетам разработан план для урегулирования проекта. О старте строительства трассы Москва — Казань премьер-министр Михаил Мишустин объявил летом 2020 года. Весной 2021-го президент Владимир Путин поручил продлить ее до Екатеринбурга к 2024 году. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%.