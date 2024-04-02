Свердловский участок «путинского автобана» готов на 50%

Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершен на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожные знаки, автобан, пермский тракт, знак кирпич, трасса, дорога, ремонт автодороги
Открытие движения по всей трассе запланировано на конец 2024 года Фото:

Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Участок трассы М-12 „Восток“ в Свердловской области готов на 50%» — сказал Хуснуллин. Открытие движения по всей трассе планируется в конце 2024 года.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Участок трассы М-12 „Восток“ в Свердловской области готов на 50%» — сказал Хуснуллин. Открытие движения по всей трассе планируется в конце 2024 года. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...