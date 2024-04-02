Свердловский участок «путинского автобана» готов на 50%

Открытие движения по всей трассе запланировано на конец 2024 года
Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области завершена на 50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Участок трассы М-12 „Восток“ в Свердловской области готов на 50%» — сказал Хуснуллин. Открытие движения по всей трассе планируется в конце 2024 года.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.
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