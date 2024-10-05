Спортсменка Анна Васильева из Кургана установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма, став победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма. Соревнования проходят в Ноябрьске (ЯНАО)», — сообщили в telegram-канале правительства.
Сообщалось, что Анна Васильева стала чемпионкой Азии. Она победила в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов.
Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа и стала победительницей Кубка России
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Спортсменка Анна Васильева из Кургана установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма, став победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма. Соревнования проходят в Ноябрьске (ЯНАО)», — сообщили в telegram-канале правительства. Сообщалось, что Анна Васильева стала чемпионкой Азии. Она победила в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов.