05 октября 2024
04 октября 2024

Курганская спортсменка Васильева установила новый рекорд России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-5 упражнений для жителей города от мастера спорта Анны Васильевой. Курган, Анна Васильева
Анна Васильева стала победительницей Кубка России Фото:

Спортсменка Анна Васильева из Кургана установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма, став победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма. Соревнования проходят в Ноябрьске (ЯНАО)», — сообщили в telegram-канале правительства.

Сообщалось, что Анна Васильева стала чемпионкой Азии. Она победила в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов.

Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа и стала победительницей Кубка России
Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа и стала победительницей Кубка России

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Спортсменка Анна Васильева из Кургана установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма. Она стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Анна Васильева установила новый рекорд России в жиме лежа — 160,5 килограмма, став победительницей Кубка России по пауэрлифтингу в весовой категории до 69 килограммов с результатом в сумме троеборья 545,5 килограмма. Соревнования проходят в Ноябрьске (ЯНАО)», — сообщили в telegram-канале правительства. Сообщалось, что Анна Васильева стала чемпионкой Азии. Она победила в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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