В Госдуме связали запрет пропаганды чайлдфри с нацбезопасностью

06 октября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Россия должна бороться за демографический суверенитет, заявила депутат Кузнецова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение запрета пропаганды идеологии чайлдфри связано с национальной безопасностью России. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. «Инициатива о запрете пропаганды чайлдфри это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики. Это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности», — передает слова Кузнецовой РИА «Новости». По ее словам, Россия должна бороться не только за государственный суверенитет, но и за нравственный и демографический суверенитет. 25 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Инициативу предложили депутаты от «Единой России». В случае принятия штрафы за нарушение запрета будут составлять до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Введение запрета пропаганды идеологии чайлдфри связано с национальной безопасностью России. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. «Инициатива о запрете пропаганды чайлдфри это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики. Это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности», — передает слова Кузнецовой РИА «Новости». По ее словам, Россия должна бороться не только за государственный суверенитет, но и за нравственный и демографический суверенитет. 25 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Инициативу предложили депутаты от «Единой России». В случае принятия штрафы за нарушение запрета будут составлять до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.