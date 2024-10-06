В Госдуме связали запрет пропаганды чайлдфри с нацбезопасностью

Введение запрета пропаганды идеологии чайлдфри связано с национальной безопасностью России. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«Инициатива о запрете пропаганды чайлдфри это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики. Это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности», — передает слова Кузнецовой РИА «Новости». По ее словам, Россия должна бороться не только за государственный суверенитет, но и за нравственный и демографический суверенитет.
25 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Инициативу предложили депутаты от «Единой России». В случае принятия штрафы за нарушение запрета будут составлять до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.
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Введение запрета пропаганды идеологии чайлдфри связано с национальной безопасностью России. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. «Инициатива о запрете пропаганды чайлдфри это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики. Это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности», — передает слова Кузнецовой РИА «Новости». По ее словам, Россия должна бороться не только за государственный суверенитет, но и за нравственный и демографический суверенитет. 25 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Инициативу предложили депутаты от «Единой России». В случае принятия штрафы за нарушение запрета будут составлять до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.