Беспилотник ВСУ влетел в окно жилого дома в Белгородской области

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
В результате атаки беспилотника ранения получил 13-летний подросток, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он добавил, что семья отказалась от вызова бригады скорой помощи. Пострадал также и сам дом: выбиты стекла, посечен фасад.

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В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что семья отказалась от вызова бригады скорой помощи. Пострадал также и сам дом: выбиты стекла, посечен фасад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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