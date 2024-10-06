Беспилотник ВСУ влетел в окно жилого дома в Белгородской области

В результате атаки беспилотника ранения получил 13-летний подросток, сообщил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно», — написал Вячеслав Гладков в своем
Он добавил, что семья отказалась от вызова бригады скорой помощи. Пострадал также и сам дом: выбиты стекла, посечен фасад.
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