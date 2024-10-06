Беспилотник ВСУ влетел в окно жилого дома в Белгородской области

06 октября 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В результате атаки беспилотника ранения получил 13-летний подросток, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что семья отказалась от вызова бригады скорой помощи. Пострадал также и сам дом: выбиты стекла, посечен фасад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребенка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что семья отказалась от вызова бригады скорой помощи. Пострадал также и сам дом: выбиты стекла, посечен фасад.