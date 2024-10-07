«Единая Россия» изменит стратегию на выборах-2025

Партия «Единая Россия» изменит подход к выборам, а также использует новые технологии в 2025 году. Причина в том, что это будет первая полноценная кампания для нового врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
«Я думаю, что подходы, конечно, изменятся. И они уже меняются. Я думаю, Якушев будет делать ставку на создание на основе исполкома и реготделений „Единой России“ большой партийной машины. В смысле создания работающих структур у Якушева как у полпреда на Урале большой опыт», — отметил Орлов.
Эксперт отметил, что с технологической точки зрения кампания будет более «тихой». «Но „тихая“ не в смысле отсутствия смыслов, отказа от трансляции повестки или повсеместной сушки явки. „Тихая“ — значит закон, корректность в отношении оппонентов, разговор по существу, эффективная мобилизация всех сторонников, которых можно мобилизовать», — заключил Орлов.
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