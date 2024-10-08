Свердловских мэров оставили без вводных по выборам-2026

08 октября 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Мэров собрали на загородной базе правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый день большого совещания руководства Свердловской области с мэрами прошел по неожиданному сценарию: главам муниципалитетов не озвучили вводные по выборам в Госдуму и заксобрание, намеченным на 2026 год. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи. «Хотя все к этому готовились, не было речи ни про [ожидаемую] явку, ни про задачи по требуемым результатам партии власти и ее кандидатов, ни про формирование всевозможных предвыборных списков», — поделился источник. По словам другого собеседника, единственное: глава облизбиркома Елена Клименко привела собравшимся статистические выкладки по избирательным кампаниям прошлых лет. Основными же темами встречи были набор добровольцев-контрактников на СВО (мэрам-аутсайдерам пригрозили увольнениями), меры по снижению смертности среди населения, новые правила проведения госзакупок, итоги подготовки к отопительному сезону, меры поддержки семей участников спецоперации РФ на Украине. Также была лекция по ведению соцсетей от директора департамента информполитики региона Юлии Хусаиновой. Модератором общения выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов. «Был в лучшей своей форме за последнее время», — констатировал третий собеседник агентства из числа присутствовавших. О том, что Чемезов и его подчиненные уже занялись подготовкой к выборам-2026 — в частности, формируют профайлы действующих депутатов и список потенциальных, — URA.RU неоднократно сообщало ранее. Также известно, что он несколько раз за последнее время участвовал в различных совещаниях-тренингах по линии администрации президента РФ. Стартовый день в «Гранатовой бухте» завершался игрой в волейбол с подъехавшим губернатором Евгением Куйвашевым. Официальное общение с главами у него намечено на 9 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый день большого совещания руководства Свердловской области с мэрами прошел по неожиданному сценарию: главам муниципалитетов не озвучили вводные по выборам в Госдуму и заксобрание, намеченным на 2026 год. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи. «Хотя все к этому готовились, не было речи ни про [ожидаемую] явку, ни про задачи по требуемым результатам партии власти и ее кандидатов, ни про формирование всевозможных предвыборных списков», — поделился источник. По словам другого собеседника, единственное: глава облизбиркома Елена Клименко привела собравшимся статистические выкладки по избирательным кампаниям прошлых лет. Основными же темами встречи были набор добровольцев-контрактников на СВО (мэрам-аутсайдерам пригрозили увольнениями), меры по снижению смертности среди населения, новые правила проведения госзакупок, итоги подготовки к отопительному сезону, меры поддержки семей участников спецоперации РФ на Украине. Также была лекция по ведению соцсетей от директора департамента информполитики региона Юлии Хусаиновой. Модератором общения выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов. «Был в лучшей своей форме за последнее время», — констатировал третий собеседник агентства из числа присутствовавших. О том, что Чемезов и его подчиненные уже занялись подготовкой к выборам-2026 — в частности, формируют профайлы действующих депутатов и список потенциальных, — URA.RU неоднократно сообщало ранее. Также известно, что он несколько раз за последнее время участвовал в различных совещаниях-тренингах по линии администрации президента РФ. Стартовый день в «Гранатовой бухте» завершался игрой в волейбол с подъехавшим губернатором Евгением Куйвашевым. Официальное общение с главами у него намечено на 9 октября.