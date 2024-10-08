Свердловских мэров оставили без вводных по выборам-2026

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Душанбе. Душанбе, чиновник, портфель, должность
Мэров собрали на загородной базе правительства Фото:

Первый день большого совещания руководства Свердловской области с мэрами прошел по неожиданному сценарию: главам муниципалитетов не озвучили вводные по выборам в Госдуму и заксобрание, намеченным на 2026 год. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи.

«Хотя все к этому готовились, не было речи ни про [ожидаемую] явку, ни про задачи по требуемым результатам партии власти и ее кандидатов, ни про формирование всевозможных предвыборных списков», — поделился источник. По словам другого собеседника, единственное: глава облизбиркома Елена Клименко привела собравшимся статистические выкладки по избирательным кампаниям прошлых лет.

Основными же темами встречи были набор добровольцев-контрактников на СВО (мэрам-аутсайдерам пригрозили увольнениями), меры по снижению смертности среди населения, новые правила проведения госзакупок, итоги подготовки к отопительному сезону, меры поддержки семей участников спецоперации РФ на Украине. Также была лекция по ведению соцсетей от директора департамента информполитики региона Юлии Хусаиновой.

Модератором общения выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов. «Был в лучшей своей форме за последнее время», — констатировал третий собеседник агентства из числа присутствовавших. О том, что Чемезов и его подчиненные уже занялись подготовкой к выборам-2026 — в частности, формируют профайлы действующих депутатов и список потенциальных, — URA.RU неоднократно сообщало ранее. Также известно, что он несколько раз за последнее время участвовал в различных совещаниях-тренингах по линии администрации президента РФ.

Стартовый день в «Гранатовой бухте» завершался игрой в волейбол с подъехавшим губернатором Евгением Куйвашевым. Официальное общение с главами у него намечено на 9 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый день большого совещания руководства Свердловской области с мэрами прошел по неожиданному сценарию: главам муниципалитетов не озвучили вводные по выборам в Госдуму и заксобрание, намеченным на 2026 год. Об этом URA.RU рассказали два участника закрытой встречи. «Хотя все к этому готовились, не было речи ни про [ожидаемую] явку, ни про задачи по требуемым результатам партии власти и ее кандидатов, ни про формирование всевозможных предвыборных списков», — поделился источник. По словам другого собеседника, единственное: глава облизбиркома Елена Клименко привела собравшимся статистические выкладки по избирательным кампаниям прошлых лет. Основными же темами встречи были набор добровольцев-контрактников на СВО (мэрам-аутсайдерам пригрозили увольнениями), меры по снижению смертности среди населения, новые правила проведения госзакупок, итоги подготовки к отопительному сезону, меры поддержки семей участников спецоперации РФ на Украине. Также была лекция по ведению соцсетей от директора департамента информполитики региона Юлии Хусаиновой. Модератором общения выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов. «Был в лучшей своей форме за последнее время», — констатировал третий собеседник агентства из числа присутствовавших. О том, что Чемезов и его подчиненные уже занялись подготовкой к выборам-2026 — в частности, формируют профайлы действующих депутатов и список потенциальных, — URA.RU неоднократно сообщало ранее. Также известно, что он несколько раз за последнее время участвовал в различных совещаниях-тренингах по линии администрации президента РФ. Стартовый день в «Гранатовой бухте» завершался игрой в волейбол с подъехавшим губернатором Евгением Куйвашевым. Официальное общение с главами у него намечено на 9 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...