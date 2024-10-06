06 октября 2024
05 октября 2024

Уголовное дело возбуждено по факту гибели детей на пожаре в Кусе

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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
Уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности Фото:

Уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двоих детей на пожаре в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). На месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты СК России», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В ходе следствия будет оценена деятельность органов системы профилактики. Также оценены условия проживания и воспитания погибших детей.

В Кусе 6 октября вечером на пожаре в частном доме погибли двое детей — трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщила ранее пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются.

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Уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двоих детей на пожаре в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). На месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты СК России», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. В ходе следствия будет оценена деятельность органов системы профилактики. Также оценены условия проживания и воспитания погибших детей. В Кусе 6 октября вечером на пожаре в частном доме погибли двое детей — трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщила ранее пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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