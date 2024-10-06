Уголовное дело возбуждено по факту гибели детей на пожаре в Кусе

Уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двоих детей на пожаре в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). На месте пожара работают следователи и следователи-криминалисты СК России», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
В ходе следствия будет оценена деятельность органов системы профилактики. Также оценены условия проживания и воспитания погибших детей.
В Кусе 6 октября вечером на пожаре в частном доме погибли двое детей — трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщила ранее пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются.
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