Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выразил мнение, что мирный процесс на Ближнем Востоке возможен только при условии смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру. Он подчеркнул, что сейчас власти Израиля не способны к диалогу из-за своих действий против палестинцев.
«Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — заявил Нофаль в интервью «Известиям».
По его словам, продолжающийся уже год серьезный кризис, связанный с действиями Израиля в секторе Газа и на Западном берегу, подчеркивает сложность достижения мирного урегулирования в условиях нынешней политической конъюнктуры. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество пока не нашло способа оказать эффективное давление на Израиль, который продолжает получать поддержку со стороны США.
В частности, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман считает, что ключевым фактором для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов израильской территории. По его словам, устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС.
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Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выразил мнение, что мирный процесс на Ближнем Востоке возможен только при условии смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру. Он подчеркнул, что сейчас власти Израиля не способны к диалогу из-за своих действий против палестинцев. «Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, продолжающийся уже год серьезный кризис, связанный с действиями Израиля в секторе Газа и на Западном берегу, подчеркивает сложность достижения мирного урегулирования в условиях нынешней политической конъюнктуры. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество пока не нашло способа оказать эффективное давление на Израиль, который продолжает получать поддержку со стороны США. В частности, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман считает, что ключевым фактором для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов израильской территории. По его словам, устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС.