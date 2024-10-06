Посол Палестины в РФ назвал главное условие окончания конфликта на Ближнем Востоке

Посол Палестины: мирный процесс должен проходить при новом правительстве Израиля

07 октября 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Международное сообщество не способно оказать давление на Израиль, считает посол Палестины Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выразил мнение, что мирный процесс на Ближнем Востоке возможен только при условии смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру. Он подчеркнул, что сейчас власти Израиля не способны к диалогу из-за своих действий против палестинцев. «Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, продолжающийся уже год серьезный кризис, связанный с действиями Израиля в секторе Газа и на Западном берегу, подчеркивает сложность достижения мирного урегулирования в условиях нынешней политической конъюнктуры. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество пока не нашло способа оказать эффективное давление на Израиль, который продолжает получать поддержку со стороны США. В частности, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман считает, что ключевым фактором для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов израильской территории. По его словам, устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выразил мнение, что мирный процесс на Ближнем Востоке возможен только при условии смены израильского правительства и его искреннего стремления к миру. Он подчеркнул, что сейчас власти Израиля не способны к диалогу из-за своих действий против палестинцев. «Мы хотим мирного процесса, но не с этим правительством Израиля, которое продолжает убивать людей в секторе Газа, на Западном берегу, в Иерусалиме и во всех других регионах», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». По его словам, продолжающийся уже год серьезный кризис, связанный с действиями Израиля в секторе Газа и на Западном берегу, подчеркивает сложность достижения мирного урегулирования в условиях нынешней политической конъюнктуры. Нофаль подчеркнул, что международное сообщество пока не нашло способа оказать эффективное давление на Израиль, который продолжает получать поддержку со стороны США. В частности, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман считает, что ключевым фактором для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов израильской территории. По его словам, устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС.