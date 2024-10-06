Посол Палестины: ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины

07 октября 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Война на Ближнем Востоке ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины (ООП). Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он отметил, что к такому выводу пришли ведущие палестинские политические силы после обсуждения межпалестинского примирения в Москве и Пекине. «ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины.В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». Он отметил, что вступление ХАМАС станет новой основой для формирования правительства, которое будет управлять Газой. По его словам, этот процесс очень сложный. Для этого нужно прекратить огонь, пустить в Газу гумпомощь, решить вопрос с задержанными. Одним из главных вопросов посол назвал возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины (ООП). Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он отметил, что к такому выводу пришли ведущие палестинские политические силы после обсуждения межпалестинского примирения в Москве и Пекине. «ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины.В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». Он отметил, что вступление ХАМАС станет новой основой для формирования правительства, которое будет управлять Газой. По его словам, этот процесс очень сложный. Для этого нужно прекратить огонь, пустить в Газу гумпомощь, решить вопрос с задержанными. Одним из главных вопросов посол назвал возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа.