06 октября 2024

Посол Палестины: ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины

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Война на Ближнем Востоке

ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины (ООП). Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он отметил, что к такому выводу пришли ведущие палестинские политические силы после обсуждения межпалестинского примирения в Москве и Пекине.

«ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины.В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». Он отметил, что вступление ХАМАС станет новой основой для формирования правительства, которое будет управлять Газой.

По его словам, этот процесс очень сложный. Для этого нужно прекратить огонь, пустить в Газу гумпомощь, решить вопрос с задержанными. Одним из главных вопросов посол назвал возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа.

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ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины (ООП). Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он отметил, что к такому выводу пришли ведущие палестинские политические силы после обсуждения межпалестинского примирения в Москве и Пекине. «ХАМАС должно войти в Организацию освобождения Палестины.В случае если ХАМАС согласится на это, то вскоре могут состояться встречи в Каире для подтверждения этого вопроса», — заявил Нофаль в интервью «Известиям». Он отметил, что вступление ХАМАС станет новой основой для формирования правительства, которое будет управлять Газой. По его словам, этот процесс очень сложный. Для этого нужно прекратить огонь, пустить в Газу гумпомощь, решить вопрос с задержанными. Одним из главных вопросов посол назвал возвращение палестинской администрации в Газу как законного представителя народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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