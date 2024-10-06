Посол Палестины в России назвал необходимую сумму для восстановления Газы

Посол Палестины в РФ: восстановление Газы требует до 90 $ млрд

07 октября 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Восстановление сектора Газа потребует значительных инвестиций и времени, как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По оценкам ООН, на реконструкцию инфраструктуры уйдет от семи до восьми лет и около 80-90 миллиардов долларов. «Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». Он также указал на важность возвращения в Газу Палестинской национальной администрации для начала процесса восстановления. Сложная ситуация в секторе Газа требует международного внимания и координации усилий для обеспечения долгосрочного восстановления региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восстановление сектора Газа потребует значительных инвестиций и времени, как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По оценкам ООН, на реконструкцию инфраструктуры уйдет от семи до восьми лет и около 80-90 миллиардов долларов. «Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». Он также указал на важность возвращения в Газу Палестинской национальной администрации для начала процесса восстановления. Сложная ситуация в секторе Газа требует международного внимания и координации усилий для обеспечения долгосрочного восстановления региона.