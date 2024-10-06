06 октября 2024

Посол Палестины в России назвал необходимую сумму для восстановления Газы

Посол Палестины в РФ: восстановление Газы требует до 90 $ млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Война на Ближнем Востоке

Восстановление сектора Газа потребует значительных инвестиций и времени, как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По оценкам ООН, на реконструкцию инфраструктуры уйдет от семи до восьми лет и около 80-90 миллиардов долларов.

«Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». Он также указал на важность возвращения в Газу Палестинской национальной администрации для начала процесса восстановления. Сложная ситуация в секторе Газа требует международного внимания и координации усилий для обеспечения долгосрочного восстановления региона.

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Восстановление сектора Газа потребует значительных инвестиций и времени, как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По оценкам ООН, на реконструкцию инфраструктуры уйдет от семи до восьми лет и около 80-90 миллиардов долларов. «Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». Он также указал на важность возвращения в Газу Палестинской национальной администрации для начала процесса восстановления. Сложная ситуация в секторе Газа требует международного внимания и координации усилий для обеспечения долгосрочного восстановления региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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