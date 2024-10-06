Посол Палестины в России назвал необходимую сумму для восстановления Газы

Восстановление сектора Газа потребует значительных инвестиций и времени, как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По оценкам ООН, на реконструкцию инфраструктуры уйдет от семи до восьми лет и около 80-90 миллиардов долларов.
«Необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава», — подчеркнул Нофаль в интервью «Известиям». Он также указал на важность возвращения в Газу Палестинской национальной администрации для начала процесса восстановления. Сложная ситуация в секторе Газа требует международного внимания и координации усилий для обеспечения долгосрочного восстановления региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.