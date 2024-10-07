В Госдуме раскрыли детали новых программ ипотеки

Аксаков: новые программы ипотеки будут рассмотрены уже этой осенью

07 октября 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Минфин совместно с Госдумой обсудит новые программы ипотечного кредитования Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение новых программ ипотеки. О том, что за программы, на что они нацелены и для кого будут созданы, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», — сказал Аксаков, передает РИА «Новости». По словам депутата, новые инициативы будут направлены на поддержку развития высокотехнологичных производств и на внедрение строительной ипотеки в регионах с масштабным строительством. Аксаков подчеркнул, что предложения будут точечными и не окажут негативного влияния на процентные ставки или макроэкономическую ситуацию в стране. В том числе он призвал усилить поддержку IT-специалистов. «Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья», — добавил он. Помимо этого, Аксаков подчеркнул, что массовое использование льготной ипотеки в прошлом было ошибкой, уроки из которых будут учтены. Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов заявил, что новым драйвером развития ипотечного кредитования и строительного бизнеса в России может стать «Молодежная ипотека». Он отметил, что именно адресные программы могут спасти российский рынок недвижимости и помочь россиянам приобретать жилье по доступным ценам с хорошими процентными ставками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение новых программ ипотеки. О том, что за программы, на что они нацелены и для кого будут созданы, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», — сказал Аксаков, передает РИА «Новости». По словам депутата, новые инициативы будут направлены на поддержку развития высокотехнологичных производств и на внедрение строительной ипотеки в регионах с масштабным строительством. Аксаков подчеркнул, что предложения будут точечными и не окажут негативного влияния на процентные ставки или макроэкономическую ситуацию в стране. В том числе он призвал усилить поддержку IT-специалистов. «Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья», — добавил он. Помимо этого, Аксаков подчеркнул, что массовое использование льготной ипотеки в прошлом было ошибкой, уроки из которых будут учтены. Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов заявил, что новым драйвером развития ипотечного кредитования и строительного бизнеса в России может стать «Молодежная ипотека». Он отметил, что именно адресные программы могут спасти российский рынок недвижимости и помочь россиянам приобретать жилье по доступным ценам с хорошими процентными ставками.