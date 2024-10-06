Силовики раскрыли личности погибших при пожаре в Свердловской области

В Артемовском при пожаре погибли два брата и две женщины

07 октября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

ЧП в Артемовском произошло ночью 7 октября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) при пожаре ночью 7 октября погибли братья Тимофей, Даниил, 18-летняя Анна и женщина. Подробности трагедии URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах. «Личности трех из четырех погибших людей сотрудники полиции установили. Предварительно, среди них Тимофей 2008 г. р., Даниил 2002 г. р., Анна 2006 г. р. Личность погибшей женщины сейчас выясняется. Жилище принадлежит местной жительнице, но проживал в доме ее старший внук, который погиб со своим братом. Сыщики, следователи и специалисты МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. Участковые уполномоченные опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев пожара», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание началась с надворной постройки, а после огонь перекинулся на два дома. Для оказания помощи артемовским следователям выехали сотрудники отдела криминалистики областного СКР — такое поручение сделал и. о. руководителя свердловского Следкома Константин Мирошниченко. «Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся допросы, истребована и анализируется необходимая характеризующая информация. Для определения точных причин пожара и смерти погибших граждан будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, следователями в рамках уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства», — добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) при пожаре ночью 7 октября погибли братья Тимофей, Даниил, 18-летняя Анна и женщина. Подробности трагедии URA.RU рассказали в свердловских силовых структурах. «Личности трех из четырех погибших людей сотрудники полиции установили. Предварительно, среди них Тимофей 2008 г. р., Даниил 2002 г. р., Анна 2006 г. р. Личность погибшей женщины сейчас выясняется. Жилище принадлежит местной жительнице, но проживал в доме ее старший внук, который погиб со своим братом. Сыщики, следователи и специалисты МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. Участковые уполномоченные опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев пожара», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание началась с надворной постройки, а после огонь перекинулся на два дома. Для оказания помощи артемовским следователям выехали сотрудники отдела криминалистики областного СКР — такое поручение сделал и. о. руководителя свердловского Следкома Константин Мирошниченко. «Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся допросы, истребована и анализируется необходимая характеризующая информация. Для определения точных причин пожара и смерти погибших граждан будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, следователями в рамках уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства», — добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.