06 октября 2024
05 октября 2024

«Еще жертвы зомби-вируса»: в курганских лесах начали гибнуть новые животные. Видео

От зомби-вируса начали гибнуть новые животные в курганских лесах
© Служба новостей «URA.RU»
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В охотничьих угодьях нашли зомби-лосиху
В охотничьих угодьях нашли зомби-лосиху Фото:

Курганские охотники нашли в одном из охотхозяйств Шадринского округа лосиху с симптомами, которые были у зомби-косуль. По данным очевидцев, животное могло отравиться ядохимикатами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа охотпользователей. За последние два года от отравлений и инфекционных заболеваний в регионе уже погибли десятки косуль.

«Еще жертвы зомби-вируса. В одном из охотхозяйств Шадринского округа погибла лосиха, предположительно, от ядохимикатов. У животного были симптомы аналогичные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекций», — рассказал источник.  

Ранее URA.RU писало, что в новых зомби-косуль засняли охотники в лесах Шумихинского округа. У особи была заторможенная реакция и странные движения, характерные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекционных заболеваний. Случаи массовой гибели косуль от смертельных болезней вспыхнули осенью 2022 года. 

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Курганские охотники нашли в одном из охотхозяйств Шадринского округа лосиху с симптомами, которые были у зомби-косуль. По данным очевидцев, животное могло отравиться ядохимикатами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа охотпользователей. За последние два года от отравлений и инфекционных заболеваний в регионе уже погибли десятки косуль. «Еще жертвы зомби-вируса. В одном из охотхозяйств Шадринского округа погибла лосиха, предположительно, от ядохимикатов. У животного были симптомы аналогичные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекций», — рассказал источник.   Ранее URA.RU писало, что в новых зомби-косуль засняли охотники в лесах Шумихинского округа. У особи была заторможенная реакция и странные движения, характерные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекционных заболеваний. Случаи массовой гибели косуль от смертельных болезней вспыхнули осенью 2022 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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