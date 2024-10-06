Курганские охотники нашли в одном из охотхозяйств Шадринского округа лосиху с симптомами, которые были у зомби-косуль. По данным очевидцев, животное могло отравиться ядохимикатами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа охотпользователей. За последние два года от отравлений и инфекционных заболеваний в регионе уже погибли десятки косуль.
«Еще жертвы зомби-вируса. В одном из охотхозяйств Шадринского округа погибла лосиха, предположительно, от ядохимикатов. У животного были симптомы аналогичные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекций», — рассказал источник.
Ранее URA.RU писало, что в новых зомби-косуль засняли охотники в лесах Шумихинского округа. У особи была заторможенная реакция и странные движения, характерные тем, что были у косуль, погибших от отравлений и инфекционных заболеваний. Случаи массовой гибели косуль от смертельных болезней вспыхнули осенью 2022 года.
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