Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) в главной роли снялся в фильме «Вечная зима», новый трейлер которого выпустили в октябре. Съемки кинокартины проходили в локациях Магнитогорска Челябинской области. Премьера состоится 31 октября, сообщают на сайте «Кино-театр.ру».
«В сети появился трейлер фильма „Вечная зима“ — полнометражного дебюта Николая Ларионова. Главные роли в картине исполнили Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков», — говорится в сообщении.
Как уточняет «Кино-театр.ру», в широкий прокат фильм выйдет 31 октября, однако премьерный показ для зрителей состоится 14 октября в одном из кинотеатров Москвы. Кроме того, данная лента, рассказывающая о семейной трагедии и пути к восстановлению справедливости, включена в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк».
Съемки «Вечной зимы» в Магнитогорске проходили с 24 января по 3 марта 2023 года. Тогда был объявлен кастинг желающих принять участие в эпизодах фильма. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины с Робаком начался с поминок. Сцену отсняли 24 января у парковки Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе.
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