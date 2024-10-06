06 октября 2024

Вынесен приговор адвокату из Екатеринбурга, которого ловила ФСБ

В Екатеринбурге приговорили к штрафу адвоката Алексея Благодова
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики переквалифицировали обвинение адвокату Фото:

В Екатеринбурге приговорили к штрафу адвоката Алексея Благодова, обвиненного в мошенничестве, сообщили URA.RU в Железнодорожном райсуде. Ранее юрист обвинялся в посредничестве во взяточничестве, за чем его пыталась поймать ФСБ. Почему силовики переквалифицировали обвинение, неизвестно.

«Алексей Благодов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей», — сказали в инстанции.

Претензии к Благодову у ФСБ появились в 2023 году. Адвоката обвинили в том, что он пытался передать полмиллиона рублей силовику за помощь в прекращении уголовного дела в отношении своего доверителя. Последний обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Защитнику сначала вменили ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), но затем обвинение переквалифицировали.

Благодов в разговоре с URA.RU называл обвинение в свой адрес необоснованным. «Ни от кого никаких взяток я не получал, никаких денег никому не передавал. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудника ФСБ, происходят определенные действия компрометирующего характера. Создается доказательная база, которая получена с нарушением федерального законодательства и фактически не соответствует происходящим обстоятельствам. Сама фабула обвинения не соответствует действительности», — говорил ранее адвокат.

Будет ли Благодов обжаловать приговор, пока неизвестно. От новых комментариев он воздержался.

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В Екатеринбурге приговорили к штрафу адвоката Алексея Благодова, обвиненного в мошенничестве, сообщили URA.RU в Железнодорожном райсуде. Ранее юрист обвинялся в посредничестве во взяточничестве, за чем его пыталась поймать ФСБ. Почему силовики переквалифицировали обвинение, неизвестно. «Алексей Благодов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей», — сказали в инстанции. Претензии к Благодову у ФСБ появились в 2023 году. Адвоката обвинили в том, что он пытался передать полмиллиона рублей силовику за помощь в прекращении уголовного дела в отношении своего доверителя. Последний обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Защитнику сначала вменили ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), но затем обвинение переквалифицировали. Благодов в разговоре с URA.RU называл обвинение в свой адрес необоснованным. «Ни от кого никаких взяток я не получал, никаких денег никому не передавал. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудника ФСБ, происходят определенные действия компрометирующего характера. Создается доказательная база, которая получена с нарушением федерального законодательства и фактически не соответствует происходящим обстоятельствам. Сама фабула обвинения не соответствует действительности», — говорил ранее адвокат. Будет ли Благодов обжаловать приговор, пока неизвестно. От новых комментариев он воздержался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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