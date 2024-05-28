ФСБ заподозрила екатеринбургского адвоката в передаче взятки

28 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Сам адвокат назвал обвинения в свой адрес необоснованными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в конце 2023 года оперативники ФСБ задержали (информация официально не подтверждена) адвоката Алексея Б., который якобы пытался передать полмиллиона рублей некому силовику за помощь в прекращении уголовного дела в отношении своего доверителя. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «С октября по конец декабря (точно установить не удалось) Алексей получил 500 тысяч рублей от своего доверителя. Деньги он передал в неустановленном месте в качестве взятки должностному лицу правоохранительных органов, чтобы тот оказал содействие в прекращении уголовного дела. Против его доверителя еще в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело, его обвинили в незаконном сбыте наркотиков», — пояснил один из собеседников. Другой добавил, что Алексей якобы получил деньги, обманув доверителя. Теперь защитнику вменяют ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Сам Алексей назвал URA.RU обвинение в свой адрес необоснованным. Он находится на свободе. «Ни от кого никаких взяток я не получал, никаких денег никому не передавал. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудника ФСБ, происходят определенные действия компрометирующего характера. Создается доказательная база, которая фактически получена с нарушением федерального законодательства и фактически не соответствует происходящим обстоятельствам. Сама фабула обвинения не соответствует действительности. При этом на меня со стороны сотрудников УФСБ оказано давление, этот вопрос я также буду решать в процессуальном порядке», — заявил адвокат. Расследованием дела занимаются сотрудники СК по Железнодорожному району, добавил инсайдер. В региональных УФСБ и СКР от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в конце 2023 года оперативники ФСБ задержали (информация официально не подтверждена) адвоката Алексея Б., который якобы пытался передать полмиллиона рублей некому силовику за помощь в прекращении уголовного дела в отношении своего доверителя. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «С октября по конец декабря (точно установить не удалось) Алексей получил 500 тысяч рублей от своего доверителя. Деньги он передал в неустановленном месте в качестве взятки должностному лицу правоохранительных органов, чтобы тот оказал содействие в прекращении уголовного дела. Против его доверителя еще в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело, его обвинили в незаконном сбыте наркотиков», — пояснил один из собеседников. Другой добавил, что Алексей якобы получил деньги, обманув доверителя. Теперь защитнику вменяют ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Сам Алексей назвал URA.RU обвинение в свой адрес необоснованным. Он находится на свободе. «Ни от кого никаких взяток я не получал, никаких денег никому не передавал. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудника ФСБ, происходят определенные действия компрометирующего характера. Создается доказательная база, которая фактически получена с нарушением федерального законодательства и фактически не соответствует происходящим обстоятельствам. Сама фабула обвинения не соответствует действительности. При этом на меня со стороны сотрудников УФСБ оказано давление, этот вопрос я также буду решать в процессуальном порядке», — заявил адвокат. Расследованием дела занимаются сотрудники СК по Железнодорожному району, добавил инсайдер. В региональных УФСБ и СКР от комментариев по теме воздержались.