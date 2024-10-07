Землю накрыла магнитная буря

Метеоролог Леус: слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю

07 октября 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Слабая магнитная буря G1 наблюдается на Земле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю в ночь на 7 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1», — заявил Леус в своем telegram-канале. Леус уточнил, что максимальный уровень возмущения геомагнитного поля будет колебаться в диапазоне между слабым и средним и завершится во второй половине дня. Метеоролог предположил, что вероятной причиной возникновения стали остатки выбросов солнечных веществ во время традиционного солнечного цикла, произошедшего 3 октября. Новость по теме Метеозависимых предупредили о новой вспышке на Солнце В этот день на Солнце произошла самая мощная с 2017 года солнечная вспышка, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он также напомнил, что это уже вторая вспышка на Солнце за последние пару дней. По словам астронома Анатолий Рябцев, метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В том числе он предупредил, что особо мощные геомагнитные колебания могут вывести из строя мобильные телефоны, спутники связи, а также космические аппараты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю в ночь на 7 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1», — заявил Леус в своем telegram-канале. Леус уточнил, что максимальный уровень возмущения геомагнитного поля будет колебаться в диапазоне между слабым и средним и завершится во второй половине дня. Метеоролог предположил, что вероятной причиной возникновения стали остатки выбросов солнечных веществ во время традиционного солнечного цикла, произошедшего 3 октября. В этот день на Солнце произошла самая мощная с 2017 года солнечная вспышка, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он также напомнил, что это уже вторая вспышка на Солнце за последние пару дней. По словам астронома Анатолий Рябцев, метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. В том числе он предупредил, что особо мощные геомагнитные колебания могут вывести из строя мобильные телефоны, спутники связи, а также космические аппараты.