06 октября 2024

Редчайшие цветы нашли на месте будущей стройки в Академическом

В Екатеринбурге ученые нашли волосистые лилии из Красной книги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лилия саранка (кудреватая). Stock
Волосистые лилии занесена в Красные книги Курганской, Свердловской, Тюменской областей Фото:

Эксперты Ботанического сада УрО РАН обнаружили краснокнижные растения в парке в Академическом. На волосистые лилии наткнулись случайно, когда обследовали парк, который будут благоустраивать в 2025 году. Об этом сообщила мэрия Екатеринбурга.

«Ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим представителям флоры ничто не угрожает», — говорится в сообщении. При этом специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. «Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — рассказали они.

После обследования парка ученые внесли правки в план благоустройства. Садовники посадят новые деревья, травы и кустарники, также будут проложены тропинки для защиты растений от вытаптывания. Дополнительно в парке обновят спортивные и детские площадки, появится освещение. Работы начнутся в 2025 году.

Ранее в Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере. Водоем планировали засыпать перед прокладкой дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперты Ботанического сада УрО РАН обнаружили краснокнижные растения в парке в Академическом. На волосистые лилии наткнулись случайно, когда обследовали парк, который будут благоустраивать в 2025 году. Об этом сообщила мэрия Екатеринбурга. «Ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим представителям флоры ничто не угрожает», — говорится в сообщении. При этом специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. «Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — рассказали они. После обследования парка ученые внесли правки в план благоустройства. Садовники посадят новые деревья, травы и кустарники, также будут проложены тропинки для защиты растений от вытаптывания. Дополнительно в парке обновят спортивные и детские площадки, появится освещение. Работы начнутся в 2025 году. Ранее в Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере. Водоем планировали засыпать перед прокладкой дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...