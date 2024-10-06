Редчайшие цветы нашли на месте будущей стройки в Академическом

Эксперты Ботанического сада УрО РАН обнаружили краснокнижные растения в парке в Академическом. На волосистые лилии наткнулись случайно, когда обследовали парк, который будут благоустраивать в 2025 году. Об этом сообщила мэрия Екатеринбурга.
«Ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим представителям флоры ничто не угрожает», — говорится в сообщении. При этом специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. «Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — рассказали они.
После обследования парка ученые внесли правки в план благоустройства. Садовники посадят новые деревья, травы и кустарники, также будут проложены тропинки для защиты растений от вытаптывания. Дополнительно в парке обновят спортивные и детские площадки, появится освещение. Работы начнутся в 2025 году.
Ранее в Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере. Водоем планировали засыпать перед прокладкой дороги.
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