Редчайшие цветы нашли на месте будущей стройки в Академическом

В Екатеринбурге ученые нашли волосистые лилии из Красной книги

07 октября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Волосистые лилии занесена в Красные книги Курганской, Свердловской, Тюменской областей Фото: Wikipedia/Schnobby/CC BY-SA 3.0 Эксперты Ботанического сада УрО РАН обнаружили краснокнижные растения в парке в Академическом. На волосистые лилии наткнулись случайно, когда обследовали парк, который будут благоустраивать в 2025 году. Об этом сообщила мэрия Екатеринбурга. «Ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим представителям флоры ничто не угрожает», — говорится в сообщении. При этом специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. «Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — рассказали они. После обследования парка ученые внесли правки в план благоустройства. Садовники посадят новые деревья, травы и кустарники, также будут проложены тропинки для защиты растений от вытаптывания. Дополнительно в парке обновят спортивные и детские площадки, появится освещение. Работы начнутся в 2025 году. Ранее в Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере. Водоем планировали засыпать перед прокладкой дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты Ботанического сада УрО РАН обнаружили краснокнижные растения в парке в Академическом. На волосистые лилии наткнулись случайно, когда обследовали парк, который будут благоустраивать в 2025 году. Об этом сообщила мэрия Екатеринбурга. «Ученые обнаружили в парке несколько экземпляров волосистой лилии, занесенной в Красную книгу Свердловской области. Этим представителям флоры ничто не угрожает», — говорится в сообщении. При этом специалисты установили, что парку срочно требуются переустройство и уход. «Уже сейчас 11% деревьев сухие и не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет», — рассказали они. После обследования парка ученые внесли правки в план благоустройства. Садовники посадят новые деревья, травы и кустарники, также будут проложены тропинки для защиты растений от вытаптывания. Дополнительно в парке обновят спортивные и детские площадки, появится освещение. Работы начнутся в 2025 году. Ранее в Екатеринбурге остановили стройку Срединного кольца из-за краснокнижных кувшинок в озере. Водоем планировали засыпать перед прокладкой дороги.