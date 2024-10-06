Пару верблюдов встретил местный житель в лесу
В лесу в Ярковском районе (Тюменская область) обнаружили двух верблюдов. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Тюмень».
«На берегу в лесу, где никто не живет, нашел живых двугорбых верблюдов. Откуда они взялись? Удивительно. Ходят верблюды в тюменском лесу», —рассказал автор видео.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!