06 октября 2024
05 октября 2024

В тюменском лесу обнаружили верблюдов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пару верблюдов встретил местный житель в лесу
Пару верблюдов встретил местный житель в лесу Фото:

В лесу в Ярковском районе (Тюменская область) обнаружили двух верблюдов. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Тюмень».

«На берегу в лесу, где никто не живет, нашел живых двугорбых верблюдов. Откуда они взялись? Удивительно. Ходят верблюды в тюменском лесу», —рассказал автор видео.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях. 

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В лесу в Ярковском районе (Тюменская область) обнаружили двух верблюдов. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Тюмень». «На берегу в лесу, где никто не живет, нашел живых двугорбых верблюдов. Откуда они взялись? Удивительно. Ходят верблюды в тюменском лесу», —рассказал автор видео. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улицы Ватутина заметили корову. Видео с заблудившимся животным появилось в социальных сетях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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