В мире Во Франции испугались планов НАТО по борьбе с Россией 07 октября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + Во Франции испугались плана НАТО по борьбе с РФ, согласно которому будут созданы 49 боевых бригад Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обескуражен планами НАТО по борьбе с Россией, которые опубликовала газета Die Welt. Он раскритиковал возможность создания альянсом дополнительных боевых бригад и призвал французов к действиям. «Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России или около 245 000 человек!» — написал Филиппо в соцсети Х. Он указал на то, что подобные действия являются приоритетом для нового генерального секретаря альянса Марка Рютте, которого окрестил «голландским разжигателем войны». Согласно материалу газеты Die Welt, НАТО планирует значительно увеличить свой боевой потенциал, создав 49 новых боевых бригад, тем самым доведя их общее количество и доведя их общее количество до 131. По словам и. о. руководителя российской делегации на переговорах по военной безопасности Юлии Ждановой, североатлантический альянс готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией. Она отметила, что НАТО уже прорабатывают маршруты для переброски своих войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обескуражен планами НАТО по борьбе с Россией, которые опубликовала газета Die Welt. Он раскритиковал возможность создания альянсом дополнительных боевых бригад и призвал французов к действиям. «Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России или около 245 000 человек!» — написал Филиппо в соцсети Х. Он указал на то, что подобные действия являются приоритетом для нового генерального секретаря альянса Марка Рютте, которого окрестил «голландским разжигателем войны». Согласно материалу газеты Die Welt, НАТО планирует значительно увеличить свой боевой потенциал, создав 49 новых боевых бригад, тем самым доведя их общее количество и доведя их общее количество до 131. По словам и. о. руководителя российской делегации на переговорах по военной безопасности Юлии Ждановой, североатлантический альянс готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией. Она отметила, что НАТО уже прорабатывают маршруты для переброски своих войск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям