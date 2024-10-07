Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение

Экс-замминистра обороны Иванов обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей

07 октября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Иванова обвиняют в растрате денежных средств у банка «Интеркоммерц» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение. Он подозревается в растрате денежных средств на сумму свыше 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». «Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщили в силовых структурах ТАСС. В рамках дела Иванову инкриминируется растрата трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 миллионов рублей, потраченных на приобретение паромов для Керченской переправы. В первом случае средства были зачислены на счета иностранных компаний под предлогом валютных операций, а во втором — во время сделки по покупке судов через дочернюю структуру Минобороны РФ «Туринвест сервисиз лимитед». Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Будучи замминистром, он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов, общая стоимость которых составила 14 миллиардов рублей, однако по итогам проверок были выявлены невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение. Он подозревается в растрате денежных средств на сумму свыше 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». «Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщили в силовых структурах ТАСС. В рамках дела Иванову инкриминируется растрата трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 миллионов рублей, потраченных на приобретение паромов для Керченской переправы. В первом случае средства были зачислены на счета иностранных компаний под предлогом валютных операций, а во втором — во время сделки по покупке судов через дочернюю структуру Минобороны РФ «Туринвест сервисиз лимитед». Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Будучи замминистром, он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов, общая стоимость которых составила 14 миллиардов рублей, однако по итогам проверок были выявлены невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей, передает RT.