Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение

Экс-замминистра обороны Иванов обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванова обвиняют в растрате денежных средств у банка «Интеркоммерц» Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение. Он подозревается в растрате денежных средств на сумму свыше 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».

«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщили в силовых структурах ТАСС. В рамках дела Иванову инкриминируется растрата трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 миллионов рублей, потраченных на приобретение паромов для Керченской переправы. В первом случае средства были зачислены на счета иностранных компаний под предлогом валютных операций, а во втором — во время сделки по покупке судов через дочернюю структуру Минобороны РФ «Туринвест сервисиз лимитед».

Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Будучи замминистром, он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов, общая стоимость которых составила 14 миллиардов рублей, однако по итогам проверок были выявлены невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение. Он подозревается в растрате денежных средств на сумму свыше 3,2 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». «Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщили в силовых структурах ТАСС. В рамках дела Иванову инкриминируется растрата трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 миллионов рублей, потраченных на приобретение паромов для Керченской переправы. В первом случае средства были зачислены на счета иностранных компаний под предлогом валютных операций, а во втором — во время сделки по покупке судов через дочернюю структуру Минобороны РФ «Туринвест сервисиз лимитед». Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Будучи замминистром, он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов, общая стоимость которых составила 14 миллиардов рублей, однако по итогам проверок были выявлены невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...