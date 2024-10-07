Челябинский завод-банкрот Роскосмоса оценил пансионат на берегу двух морей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, крым, черное море, чайки
До ближайшего пляжа от пансионата надо пройти 400 метров Фото:

Миасский машзавод Роскосмоса (ММЗ, Челябинская область) получил оценку стоимости пансионата на берегу двух морей в Краснодарском крае. Как 7 октября заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, объект находится в поселке Кучугуры. Объект стоит на Азовском море, неподалеку расположено Черное море.

«Сообщаю о получении результатов оценки имущества АО „Миасский машиностроительный завод“. Недвижимость расположена в Темрюкском районе, в поселке Кучугуры», — отметил Селищев на «Федресурсе».

Согласно отчету оценщика, стоимость пансионата «Золотая долина» составила 16,886 млн рублей. В составе активов имеются здание пансионата площадью 583,9 кв метров, гараж, земельный участок размером 1587 тысячи кв метра, бытовое помещение, баня в блоке с котельной и другие объекты. Недвижимость обеспечена всеми коммуникациями. Расстояние до моря составляет 400 метров.

В соцсетях пансионата указано, что заведение закрыто. Судя по документации, объект требует ремонта.

Заявление о банкротстве Россельхозбанк подал в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. В июне срок конкурсного производства продлен до декабря.

Основной корпус имеет площадь 583,9 кв метров
Основной корпус имеет площадь 583,9 кв метров
Пансионат построили в 1994 году
Пансионат построили в 1994 году
Туробъект расположен на берегу двух морей Краснодарского края
Туробъект расположен на берегу двух морей Краснодарского края

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миасский машзавод Роскосмоса (ММЗ, Челябинская область) получил оценку стоимости пансионата на берегу двух морей в Краснодарском крае. Как 7 октября заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, объект находится в поселке Кучугуры. Объект стоит на Азовском море, неподалеку расположено Черное море. «Сообщаю о получении результатов оценки имущества АО „Миасский машиностроительный завод“. Недвижимость расположена в Темрюкском районе, в поселке Кучугуры», — отметил Селищев на «Федресурсе». Согласно отчету оценщика, стоимость пансионата «Золотая долина» составила 16,886 млн рублей. В составе активов имеются здание пансионата площадью 583,9 кв метров, гараж, земельный участок размером 1587 тысячи кв метра, бытовое помещение, баня в блоке с котельной и другие объекты. Недвижимость обеспечена всеми коммуникациями. Расстояние до моря составляет 400 метров. В соцсетях пансионата указано, что заведение закрыто. Судя по документации, объект требует ремонта. Заявление о банкротстве Россельхозбанк подал в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. В июне срок конкурсного производства продлен до декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...