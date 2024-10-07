Челябинский завод-банкрот Роскосмоса оценил пансионат на берегу двух морей. Скрин

07 октября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

До ближайшего пляжа от пансионата надо пройти 400 метров Фото: Виталий Страхов © URA.RU Миасский машзавод Роскосмоса (ММЗ, Челябинская область) получил оценку стоимости пансионата на берегу двух морей в Краснодарском крае. Как 7 октября заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, объект находится в поселке Кучугуры. Объект стоит на Азовском море, неподалеку расположено Черное море. «Сообщаю о получении результатов оценки имущества АО „Миасский машиностроительный завод“. Недвижимость расположена в Темрюкском районе, в поселке Кучугуры», — отметил Селищев на «Федресурсе». Согласно отчету оценщика, стоимость пансионата «Золотая долина» составила 16,886 млн рублей. В составе активов имеются здание пансионата площадью 583,9 кв метров, гараж, земельный участок размером 1587 тысячи кв метра, бытовое помещение, баня в блоке с котельной и другие объекты. Недвижимость обеспечена всеми коммуникациями. Расстояние до моря составляет 400 метров. В соцсетях пансионата указано, что заведение закрыто. Судя по документации, объект требует ремонта. Заявление о банкротстве Россельхозбанк подал в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. В июне срок конкурсного производства продлен до декабря. Основной корпус имеет площадь 583,9 кв метров Скрин: отчет оценки стоимости объектов недвижимости по заказу АО «ММЗ» Пансионат построили в 1994 году Скрин: отчет оценки стоимости объектов недвижимости по заказу АО «ММЗ» Туробъект расположен на берегу двух морей Краснодарского края Скрин: отчет оценки стоимости объектов недвижимости по заказу АО «ММЗ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миасский машзавод Роскосмоса (ММЗ, Челябинская область) получил оценку стоимости пансионата на берегу двух морей в Краснодарском крае. Как 7 октября заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, объект находится в поселке Кучугуры. Объект стоит на Азовском море, неподалеку расположено Черное море. «Сообщаю о получении результатов оценки имущества АО „Миасский машиностроительный завод“. Недвижимость расположена в Темрюкском районе, в поселке Кучугуры», — отметил Селищев на «Федресурсе». Согласно отчету оценщика, стоимость пансионата «Золотая долина» составила 16,886 млн рублей. В составе активов имеются здание пансионата площадью 583,9 кв метров, гараж, земельный участок размером 1587 тысячи кв метра, бытовое помещение, баня в блоке с котельной и другие объекты. Недвижимость обеспечена всеми коммуникациями. Расстояние до моря составляет 400 метров. В соцсетях пансионата указано, что заведение закрыто. Судя по документации, объект требует ремонта. Заявление о банкротстве Россельхозбанк подал в июле 2022 года. На заводе ведется реализация имущества. В июне срок конкурсного производства продлен до декабря.