Екатеринбуржцы выстраиваются в очереди в шиномонтажки перед первым снегом

В Екатеринбурге водители заранее записываются на шиномонтаж в преддверии снега

07 октября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Шины с шипами стоят от трех тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге водители массово записываются на услуги по шиномонтажу. Об этом URA.RU рассказали в сети сервисных и шинных центров «Колесо.ру». «Очереди уже есть. Шины и комплектующие подорожали, потому что много брендов ушло с рынка», — пояснили в сервисе. По словам специалиста, водители выбирают не только зимние шипованные шины, но и специальную липучку, которая также подходит для уральского климата. Там же уточнили, что бум на смену шин происходит с первыми холодами и только тогда, когда в прогнозе погоды есть снег. Что касается стоимости, то все зависит от того, какой вид шин выберет покупатель. Так, комплект новых зимних шин-липучек без шипов стоит от 3,2 тысяч рублей. Шины с шипами стоят от 3,4 тысяч рублей; цены могут варьироваться в зависимости от марки и магазина. Установка в некоторых шиномонтажных стоит от 90 рублей за одно колесо. Кроме этого, существует такая услуга, как «дошиповка шин», с ее помощью на старые зимние шины устанавливают новые, неизношенные шипы. Стоимость одного ремонтного шипа начинается от 15 рублей. Госавтоинспекция Свердловской области уже предупредила свердловчан о смене погодных условий и призвала автомобилистов «переобуться» на зимние шины. «Начиная с середины текущей недели […] ожидается обильное выпадение осадков в виде снега […], в связи с чем на дорогах возможно образование наледи. Рекомендуем водителям подготовить автомобиль к зимнему сезону, совершать поездки на летней резине в условиях мокрых осадков крайне опасно.» В случае невыполнения требований водители рискуют получить штраф в размере 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о росте зарплат сотрудникам автосервисов. В среднем специалистам по ремонту и обслуживанию авто платят 99,8 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге водители массово записываются на услуги по шиномонтажу. Об этом URA.RU рассказали в сети сервисных и шинных центров «Колесо.ру». «Очереди уже есть. Шины и комплектующие подорожали, потому что много брендов ушло с рынка», — пояснили в сервисе. По словам специалиста, водители выбирают не только зимние шипованные шины, но и специальную липучку, которая также подходит для уральского климата. Там же уточнили, что бум на смену шин происходит с первыми холодами и только тогда, когда в прогнозе погоды есть снег. Что касается стоимости, то все зависит от того, какой вид шин выберет покупатель. Так, комплект новых зимних шин-липучек без шипов стоит от 3,2 тысяч рублей. Шины с шипами стоят от 3,4 тысяч рублей; цены могут варьироваться в зависимости от марки и магазина. Установка в некоторых шиномонтажных стоит от 90 рублей за одно колесо. Кроме этого, существует такая услуга, как «дошиповка шин», с ее помощью на старые зимние шины устанавливают новые, неизношенные шипы. Стоимость одного ремонтного шипа начинается от 15 рублей. Госавтоинспекция Свердловской области уже предупредила свердловчан о смене погодных условий и призвала автомобилистов «переобуться» на зимние шины. «Начиная с середины текущей недели […] ожидается обильное выпадение осадков в виде снега […], в связи с чем на дорогах возможно образование наледи. Рекомендуем водителям подготовить автомобиль к зимнему сезону, совершать поездки на летней резине в условиях мокрых осадков крайне опасно.» В случае невыполнения требований водители рискуют получить штраф в размере 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о росте зарплат сотрудникам автосервисов. В среднем специалистам по ремонту и обслуживанию авто платят 99,8 тысяч рублей.