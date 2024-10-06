В Челябинске в семь раз выросло число женщин-водителей автобусов

07 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Число женщин-водителей увеличивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в семь раз увеличилось число женщин, работающих водителями автобусов. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков. «Женщин раньше было семь среди водителей автобусов, теперь 48. С ними проще работать», — сообщил Кочетков. При этом в целом водителей для городского пассажирского транспорта не хватает. По словам Кочеткова, при штатной численности в 660 единиц, в наличии находятся только 480 водителей. Кочетков рассчитывает, что повышение стоимости проезда с 15 октября позволит увеличить зарплату водителей, и за счет этого набрать большее число водителей, чем сейчас. Также повышение позволит вовремя менять запчасти, которые за последнее время выросли в цене на 100 — 200%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в семь раз увеличилось число женщин, работающих водителями автобусов. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков. «Женщин раньше было семь среди водителей автобусов, теперь 48. С ними проще работать», — сообщил Кочетков. При этом в целом водителей для городского пассажирского транспорта не хватает. По словам Кочеткова, при штатной численности в 660 единиц, в наличии находятся только 480 водителей. Кочетков рассчитывает, что повышение стоимости проезда с 15 октября позволит увеличить зарплату водителей, и за счет этого набрать большее число водителей, чем сейчас. Также повышение позволит вовремя менять запчасти, которые за последнее время выросли в цене на 100 — 200%.