06 октября 2024

В Челябинске в семь раз выросло число женщин-водителей автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, водитель женщина, автобусы
Число женщин-водителей увеличивается Фото:

В Челябинске в семь раз увеличилось число женщин, работающих водителями автобусов. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков.

«Женщин раньше было семь среди водителей автобусов, теперь 48. С ними проще работать», — сообщил Кочетков.

При этом в целом водителей для городского пассажирского транспорта не хватает. По словам Кочеткова, при штатной численности в 660 единиц, в наличии находятся только 480 водителей.

Кочетков рассчитывает, что повышение стоимости проезда с 15 октября позволит увеличить зарплату водителей, и за счет этого набрать большее число водителей, чем сейчас. Также повышение позволит вовремя менять запчасти, которые за последнее время выросли в цене на 100 — 200%.

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В Челябинске в семь раз увеличилось число женщин, работающих водителями автобусов. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков. «Женщин раньше было семь среди водителей автобусов, теперь 48. С ними проще работать», — сообщил Кочетков. При этом в целом водителей для городского пассажирского транспорта не хватает. По словам Кочеткова, при штатной численности в 660 единиц, в наличии находятся только 480 водителей. Кочетков рассчитывает, что повышение стоимости проезда с 15 октября позволит увеличить зарплату водителей, и за счет этого набрать большее число водителей, чем сейчас. Также повышение позволит вовремя менять запчасти, которые за последнее время выросли в цене на 100 — 200%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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