В Челябинске в семь раз выросло число женщин-водителей автобусов

В Челябинске в семь раз увеличилось число женщин, работающих водителями автобусов. Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков.
«Женщин раньше было семь среди водителей автобусов, теперь 48. С ними проще работать», — сообщил Кочетков.
При этом в целом водителей для городского пассажирского транспорта не хватает. По словам Кочеткова, при штатной численности в 660 единиц, в наличии находятся только 480 водителей.
Кочетков рассчитывает, что повышение стоимости проезда с 15 октября позволит увеличить зарплату водителей, и за счет этого набрать большее число водителей, чем сейчас. Также повышение позволит вовремя менять запчасти, которые за последнее время выросли в цене на 100 — 200%.
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